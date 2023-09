Republikeinse wetgevers dienen een wetsvoorstel in om de digitale valuta van de centrale bank te blokkeren

Republikeinse wetgevers in de VS hebben geen tijd verspild met het naar het Huis van Afgevaardigden brengen van wetgeving gericht op het blokkeren van de introductie van een digitale munteenheid van de centrale bank (CBDC). House Majority Whip Tom Emmer zal de Central Bank Digital Valuta Anti-Surveillance State Act opnieuw invoeren, die tot doel heeft te voorkomen dat de Federal Reserve en haar aangesloten banken een digitale versie van de dollar uitgeven en deze gebruiken om monetair beleid te implementeren.

CBDC’s zijn de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen, waarbij maar liefst 130 landen, die 98% van de wereldeconomie vertegenwoordigen, digitale versies van hun valuta onderzoeken. Ze zijn echter controversieel onder cryptoliefhebbers en conservatieven omdat CBDC’s, in tegenstelling tot traditionele cryptocurrencies, een monetaire link tot stand brengen tussen particuliere burgers en de overheid.

Een van de grootste zorgen is dat overheden CBDC’s kunnen gebruiken om onbelemmerde toegang te krijgen tot de financiële gegevens van particuliere burgers, wat leidt tot zorgen over verscherpt toezicht. Critici stellen dat de potentiële toegang tot en exploitatie van gebruikersgegevens zwaarder weegt dan de voordelen van lage transactiekosten en een grotere financiële inclusie.

De regering-Biden heeft verklaard dat er geen plannen zijn om een ​​CBDC uit te vaardigen, maar de Republikeinse wetgevers blijven sceptisch vanwege de beginnende stappen die de Federal Reserve heeft gezet, zoals onderzoeks- en proefprogramma’s, om de mogelijkheid van de implementatie van een CBDC te onderzoeken.

House Majority Whip Het bijgewerkte wetsvoorstel van Tom Emmer probeert het zich ontwikkelende landschap van het digitale activabeleid aan te pakken. Het introduceert een verbod op ‘intermediaire CBDC’s’, die worden uitgegeven door de Federal Reserve maar worden beheerd door retailbanken en andere financiële instellingen in plaats van rechtstreeks door de Fed. Dit is het model dat China gebruikt voor zijn digitale yuan.

Het wetsvoorstel schrapt ook een bepaling die de Fed verplicht om CBDC-proefprogramma’s of -studies aan het Congres te rapporteren, aangezien deze kwesties in afzonderlijke wetsvoorstellen worden behandeld. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de anti-CBDC-wetgeving dit jaar zal worden aangenomen vanwege de democratische controle over de Senaat en het Witte Huis, hopen voorstanders van het wetsvoorstel het publieke bewustzijn te vergroten over de mogelijke nadelen van CBDC’s.

Het bijgewerkte wetsvoorstel komt voorafgaand aan een hoorzitting van de subcommissie van het House Financial Services over CBDC’s, en voorzitter van de Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, zal naar verwachting voor de Senaatsbankcommissie getuigen over zijn aanpak van de regulering van digitale activa.