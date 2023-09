De controversiële uitrol van Google's Privacy Sandbox

Samenvatting: Google's uitrol van zijn Privacy Sandbox, een advertentieplatform dat webpagina's van gebruikers bijhoudt en advertentie-onderwerpen genereert die met websites kunnen worden gedeeld, krijgt veel aandacht. Het platform, voorheen bekend als FLoC en Topics API, kreeg te maken met tegenstand, maar wordt in productie-builds geduwd. Ondanks de blitse blogpost op de voorpagina over het nieuwe ontwerp van Chrome, was de aankondiging van het advertentieplatform verborgen op de privacysandbox.com-pagina, wat erop duidde dat Google op de hoogte was van de impopulariteit ervan. Chrome-gebruikers ontvangen een pop-upmelding over de uitgeroldste ‘advertentieprivacy’-functie, waarbij Google beweert dat dit een stap is in de richting van een meer privé-web. Het nieuwe advertentieplatform, dat Google van plan is te gebruiken als alternatief voor trackingcookies van derden, heeft echter beperkingen en is alleen beschikbaar in Chromium-browsers. Deze stap wordt gezien als een reactie op het besluit van Apple om cookies van derden in Safari te blokkeren, wat een impact had op de inkomstenstroom van Google. De Electronic Frontier Foundation bekritiseerde Google's FLoC en drong aan op een betere trackingoplossing in plaats van tracking helemaal opnieuw uit te vinden.

Bronnen:

– Artikel: “Het invasieve nieuwe advertentieplatform van Chrome wordt op grote schaal uitgerold” (Ars Technica)