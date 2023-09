Android onthult merkmake-over met vernieuwde identiteit

Google heeft Android zijn eerste merkmake-over in meer dan vier jaar gegeven, terwijl het zich voorbereidt op de lancering van Android 14. De vernieuwde identiteit brengt de branding van Android nauwer in lijn met die van Google en benadrukt hun onderlinge verbondenheid. De meest opvallende verandering is de verschuiving van de volledig kleine letters 'android' naar 'Android', waardoor het woord meer gewicht krijgt en de status ervan als een Google-product wordt onderstreept.

De iconische bugdroid-mascotte, al jaren een symbool van Android, blijft ongewijzigd maar is voor deze merkupdate omgetoverd tot een 3D-kunstwerk. Ondanks zijn gebrek aan spraak wordt de bugdroid wereldwijd erkend en belichaamt hij de geest van Android.

De vernieuwde Android-branding zal later dit jaar op apparaten en platforms worden geïmplementeerd, samenvallend met de releases van Android 14 en de Pixel 8-serie. Deze opnieuw vormgegeven identiteit versterkt de sterke verbinding tussen Android en Google en benadrukt het belang van de apps en services van Google binnen het Android-ecosysteem.

Naast de merkmake-over introduceert Google nieuwe functies via de Quarterly Feature Drop voor Android. Deze verbeteringen omvatten de Assistance At a Glance-widget en de mogelijkheid om QR-codes en barcodepassen toe te voegen aan Wallet, waardoor het gemak en de functionaliteit voor Android-gebruikers verder worden verbeterd.

Met deze merkupdate en voortdurende innovaties zijn Android en Google klaar voor de toekomst, waardoor beide merken zich blijven ontwikkelen en tegemoetkomen aan de behoeften van gebruikers over de hele wereld.

Definities:

– Android: Android is een mobiel besturingssysteem ontwikkeld door Google.

– Merkmake-over: een make-over of verfrissing van de visuele identiteit en merkelementen van een merk om deze af te stemmen op de huidige doelstellingen en positionering ervan.

– Bugdroid: De bugdroid is de mascotte van Android, een groene robot die het Android-besturingssysteem en zijn gemeenschap vertegenwoordigt.

– QR-code: een QR-code is een soort streepjescode die gecodeerde informatie bevat en kan worden gescand met een smartphone of QR-codelezer.

– Pixel 8-serie: De Pixel 8-serie verwijst naar de aankomende smartphones die door Google worden uitgebracht onder het merk Pixel.

Bronnen: De informatie in dit artikel is gebaseerd op het bronartikel en algemene kennis.