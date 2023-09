Google introduceert proefleesfunctie op Gboard: een krachtig, op AI gebaseerd schrijfhulpmiddel

By

De populaire toetsenbordoptie van Google voor Android, Gboard, zal een reeks nieuwe generatieve AI-functies krijgen. Tijdens de recente I/O 2023-ontwikkelaarsconferentie onthulde Google zijn plannen om Gboard uit te breiden met verschillende AI-tools. Een van deze nieuwe toevoegingen is de optie “Proeflezen”, momenteel alleen beschikbaar voor bètatesters.

Met de komende versie 13.4-update verschijnt de proefleesfunctie in de bètaversie van Gboard voor Android. Deze AI-aangedreven tool wordt handig geplaatst in de werkbalk van het toetsenbord en is bedoeld om gebruikers te helpen bij het controleren van hun tekst op spelling- en grammaticale fouten.

Volgens rapporten werd de Proofread-functie voor het eerst opgemerkt op de Pixel Fold, waarbij de prompt 'Fix it' werd weergegeven, samen met het symbool van Google voor generatieve AI. Wanneer u deze optie selecteert, wordt er een pop-up met uitleg weergegeven waarin gebruikers worden geïnformeerd dat hun tekst ter verwerking naar Google wordt verzonden wanneer de functie is ingeschakeld.

Gebruikers kunnen eenvoudigweg op de optie "Proeflezen" in de werkbalk van Gboard tikken, waardoor de AI de tekst kan analyseren en suggesties kan geven om gedetecteerde spel- of grammaticafouten te corrigeren, en om interpunctie toe te voegen. Voorgestelde correcties gaan vergezeld van een knop ‘Fix it’, waarop gebruikers kunnen tikken om de fouten automatisch te corrigeren.

Deze nieuwe functie heeft het potentieel om de bestaande autocorrectiefunctionaliteit te vervangen en biedt nauwkeurigere en contextspecifieke suggesties voor tekstverbeteringen. Bovendien gaan er geruchten dat Google actief werkt aan de ontwikkeling van verdere AI-gebaseerde functies voor Gboard, zoals een door AI aangedreven stickermaker en een ‘toon’-functie waarmee gebruikers berichten met verschillende tonen kunnen herschrijven, variërend van formeel tot informeel. .

De introductie van Google van de Proofread-functie op Gboard weerspiegelt de inzet van Google om AI in te zetten om de gebruikerservaring te verbeteren en handige tools te bieden voor efficiënt en foutloos schrijven. De komende updates staan ​​klaar om een ​​revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we onze toetsenborden gebruiken, waardoor schrijftaken leuker en productiever worden.

