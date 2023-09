Google plaagt Pixel 8 Pro en Pixel Watch 2 voorafgaand aan het evenement op 4 oktober

Google heeft onlangs een teaservideo gedeeld met de titel “The W8 is Almost Over” voorafgaand aan het evenement op 4 oktober. In de video worden de Pixel 8 Pro en Pixel Watch 2 getoond. Het bekende vierkleurenlogo van het bedrijf draait totdat de 'oo' samen een 8 vormen, waardoor het blauw/groen/paars-achtige palet wordt weergegeven dat gewoonlijk wordt geassocieerd met generatieve AI-technologieën zoals SGE en Help mij schrijven. Het begeleidende onderschrift vermeldt op grappige wijze dat tijdens dit segment een “ambient electro-beat opbouwt met anticipatie”.

De teaservideo biedt vervolgens een close-up van de porseleinen/witte Pixel 8 Pro en de camerabobbel, waaruit blijkt dat pre-orders beschikbaar zullen zijn op 4 oktober. Bovendien toont de video kort de Pixel Watch 2, die lijkt op zijn voorganger met dezelfde bandconnector en koepelvormig ontwerp. Uit de video is niet duidelijk of het toestel vanuit bepaalde hoeken dunner is geworden.

Met name het ontwerp van de roterende kroon op de Pixel Watch 2 lijkt vloeiender en ronder in vergelijking met het model van de eerste generatie, terwijl de steel dunner lijkt. Ook de zijknop, die zich boven de stuurpen bevindt, lijkt minder uitgesproken te zijn.

De teaservideo wordt afgesloten met een glimp van de bijpassende porseleinkleurige Pixel Buds Pro en nog een opname van de Pixel 8 Pro. Kortom, Google geeft expliciet aan dat dit evenement drie producten zal bevatten, waarvan er twee strikt nieuwe releases zijn. Er wordt echter ook geanticipeerd op een flinke software-update voor de hoofdtelefoon.

