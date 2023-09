Google's Pixel 8 Pro: gelekt ontwerp en functies

De Google Store heeft onbedoeld het ontwerp en de functies onthuld van de aankomende Pixel 8 Pro-smartphone en Pixel Watch 2. De promopagina, geplaatst voorafgaand aan het lanceringsevenement van 4 oktober, gaf inzicht in de ontwerpen van beide apparaten.

Uit de promopagina blijkt dat de voorkant van de Pixel 8 Pro geen gebogen zijkanten heeft. Deze ontwerpkeuze wijkt af van de populaire trend van gebogen schermen die je in veel vlaggenschip-smartphones ziet. De afwezigheid van gebogen zijkanten kan het apparaat een meer traditionele en conventionele uitstraling geven.

Aan de voorkant van de Pixel 8 Pro zijn twee opvallende ronde kenmerken te zien. Dit zijn een LED-flitser en een temperatuursensor. Deze toevoegingen suggereren dat het apparaat geavanceerde cameramogelijkheden en mogelijk temperatuurbewakingsfuncties zal bieden. Verdere details over de cameraspecificaties en het doel van de temperatuursensor moeten echter nog worden bekendgemaakt.

Er wordt lang naar de Pixel 8 Pro uitgekeken dankzij de veelbelovende specificaties en de verbeteringen die hij naar verwachting met zich mee zal brengen in vergelijking met zijn voorganger. Het gerucht gaat dat het apparaat een krachtige processor, een scherm met hoge resolutie en een verbeterde camera-instelling heeft.

Wat de Pixel Watch 2 betreft, werd er niet veel informatie onthuld op de promopagina. Er wordt echter verwacht dat de smartwatch een vernieuwd ontwerp en verbeterde functies zal krijgen, met als doel te concurreren met andere populaire smartwatches op de markt.

Met deze gelekte details neemt de opwinding over Google’s Pixel 8 Pro en Pixel Watch 2 toe onder tech-enthousiastelingen. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar de officiële onthulling op 4 oktober, die meer informatie zal geven over deze langverwachte apparaten.

Definities:

– LED-flitser: een LED-flitser (light-emitting diode) is een flitsfunctie op een smartphone of camera die een lichtflits afgeeft om de helderheid en duidelijkheid te verbeteren van foto's die bij weinig licht zijn gemaakt.

– Temperatuursensor: een temperatuursensor is een onderdeel dat de omgevingstemperatuur meet en temperatuurgerelateerde gegevens levert aan het apparaat waarin het is ingebed.

– Promopagina: een promotiepagina is een webpagina die is gemaakt om te adverteren of informatie te verstrekken over een product of dienst.

Bronnen:

– Google Store-promotiepagina voor de Pixel 8 en Pixel Watch 2.