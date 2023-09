Google Pixel 8-telefoons en Pixel Watch 2 onthuld in officiële teaservideo

By

Voorafgaand aan het officiële lanceringsevenement in oktober heeft Google ons in een officiële teaservideo een voorproefje gegeven van de aankomende Pixel 8-telefoons en de langverwachte Pixel Watch 2. De teaservideo toont de achterkant en zijkanten van de apparaten en geeft een glimp van het ontwerp. De landingspagina voor de nieuwe hardwaresuite geeft ook een indicatie van wat gaat komen.

Volgens Google zullen de Pixel 8-telefoons beschikken over de meest geavanceerde Pixel-camera's tot nu toe, in combinatie met Google AI om de gebruikerservaring te verbeteren. Het bedrijf benadrukt door AI aangedreven functies voor fotobewerking, zoals de Magic Eraser voor het verwijderen van achtergrondrommel en Photo Unblur. Deze functies zijn al beschikbaar op bestaande Pixel-apparaten, samen met de functie Live vertalen die gesprekken in realtime transcribeert.

Uitgelekte afbeeldingen suggereren dat de Google Pixel 8-telefoons de fysieke simkaartsleuf zullen behouden, ondanks de groeiende discussie rond eSIM-technologie. De Pixel 8 Pro zal waarschijnlijk verkrijgbaar zijn in de kleuren blauw, grijs, crème en zwart, terwijl de basis Pixel 8 wordt weergegeven met een roze-roze gouden afwerking.

In het verleden werden de Pixel-telefoons van Google geprezen om hun sterke camera's, lange batterijduur en algehele prestaties. De Pixel Watch wordt echter enigszins tegengehouden door een teleurstellende batterijduur.

De aankondiging van de Google Pixel 8-telefoons komt te midden van lekken en verwachtingen rond de aanstaande onthulling van de iPhone 15 en de lancering van de Samsung Galaxy S23-serie. De officiële onthulling van de Google Pixel 8-telefoons zal een van de laatste grote telefoonlanceringen in Australië dit jaar zijn.

