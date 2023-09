Google Chrome verbetert de Safe Browsing-functie met realtime phishing-bescherming

Google heeft onlangs zijn besluit aangekondigd om de standaard Google Chrome Safe Browsing-functie te beëindigen, met plannen om alle gebruikers over te zetten naar de verbeterde Safe Browsing-functie. Deze stap is bedoeld om elke gebruiker tijdens het surfen op internet realtime phishing-bescherming te bieden.

Sinds 2007 maakt Google Chrome gebruik van de beveiligingsfunctie Safe Browsing, die gebruikers beschermt tegen kwaadwillende websites die malware verspreiden of phishing-pagina's weergeven. Wanneer gebruikers een website bezoeken, verwijst Chrome naar het domein met een lokale lijst met bekende schadelijke URL's. Als er een match wordt gevonden, blokkeert de browser de site en geeft een waarschuwing weer.

De afhankelijkheid van een lokaal gehoste lijst brengt echter beperkingen met zich mee. Het kan gebruikers niet beschermen tegen nieuw gedetecteerde kwaadaardige sites die niet op de lijst stonden ten tijde van de laatste update. Als reactie op deze uitdaging heeft Google in 2020 de Enhanced Safe Browsing-functie geïntroduceerd. Deze verbeterde versie biedt realtime bescherming door websites op het moment van toegang te vergelijken met de clouddatabase van Google.

Aan het gebruik van Enhanced Safe Browsing zijn privacykosten verbonden. Chrome stuurt nu URL's, inclusief downloads, terug naar de servers van Google om te bepalen of deze risico's opleveren. Daarnaast wordt een klein aantal pagina's naar Google verzonden om nieuwe bedreigingen te identificeren. De privacy van gebruikers wordt echter gewaarborgd, omdat deze overgedragen gegevens tijdelijk uitsluitend aan hun Google-accounts worden gekoppeld om gerichte aanvallen te detecteren.

Google heeft zich ertoe verbonden de verbeterde Safe Browsing-functie de komende weken uit te rollen voor alle Chrome-gebruikers, waardoor de mogelijkheid om terug te keren naar de oude versie wordt geëlimineerd. Het motief achter dit besluit is het dichten van de tijdskloof tussen het identificeren en voorkomen van bedreigingen. Hoewel de updates van de oudere versie elke 30 tot 60 minuten plaatsvinden, blijkt uit onderzoek dat 60% van de phishing-domeinen slechts 10 minuten bestaat. Google verwacht door deze transitie een verbetering van 25% in de bescherming tegen malware en phishing-bedreigingen.

Hoewel sommige gebruikers hun zorgen kunnen uiten over het gebruik van browsegegevens voor advertentietargeting of andere doeleinden, beweert Google dat de gegevens die worden verzameld via Verbeterd Safe Browsing uitsluitend worden gebruikt om gebruikers en Google-apps te beschermen. Er blijven echter vragen bestaan ​​over de integratie van deze gegevens in de Privacy Sandbox van Google. BleepingComputer heeft contact opgenomen met Google voor opheldering en zal het artikel dienovereenkomstig bijwerken.

