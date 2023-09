Google Fi Wireless Unlimited Plus-abonnees kunnen nu Google One Perk beheren

Google Fi brengt wijzigingen aan in de manier waarop Google One-abonnementen worden beheerd voor abonnees van het Unlimited Plus-abonnement. De provider staat abonnees nu toe hun Google One-abonnement rechtstreeks te beheren vanaf de Fi-accountpagina en mobiele apps. Deze meer geïntegreerde ervaring wordt op 25 september uitgerold.

Voorheen werden upgrades van Google One-abonnementen onafhankelijk van de draadloze service gefactureerd. Vanaf het volgende Fi-factuuroverzicht na 25 september worden upgrades van het Google One-abonnement boven de inbegrepen 100 GB echter gefactureerd op het Fi-account.

Het is belangrijk op te merken dat abonnees mogelijk een misleidende melding ontvangen waarin staat dat hun Google One-abonnement is opgezegd. Dit is echter eenvoudigweg een geautomatiseerd systeembericht dat kan worden genegeerd. Het Google One-abonnement wordt automatisch hervat via Fi, zonder verlies van opslagruimte of onderbreking.

Abonnees en abonnementsleden die Google Fi verlaten, krijgen een respijtperiode van zeven dagen waarin ze zich opnieuw kunnen abonneren op Google One zonder enig serviceverlies. Het is ook vermeldenswaard dat er geen wijzigingen zijn in de 7 GB Google One-opslagruimte die is inbegrepen in Fi's Unlimited Plus-abonnement.

Deze wijzigingen zijn bedoeld om een ​​meer naadloze en geïntegreerde ervaring te bieden aan abonnees van Google Fi Wireless Unlimited Plus. Doordat ze hun Google One-abonnement rechtstreeks vanaf de Fi-accountpagina kunnen beheren, wordt het factureringsproces vereenvoudigd en wordt ononderbroken toegang tot cloudopslag gegarandeerd.

– Google One: de opslagabonnementsservice van Google die extra cloudopslag biedt voor Google-producten.

– Google Fi: de mobiele virtuele netwerkoperator (MVNO) van Google die draadloze telefoonabonnementen aanbiedt.