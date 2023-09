Google Camera-app is ingesteld om UI-revisie te ontvangen in de nieuwste update

De zeer populaire Google Camera-app voor Android staat op het punt een grote UI-update te ondergaan, wat de eerste significante verandering in de gebruikersinterface sinds 2019 markeert. Het nieuws komt van een lek dat in augustus werd onthuld en dat nu is bevestigd door officiële bronnen bij Google .

De meest opvallende verandering in de update is de volledige scheiding van de foto- en videomodi, wat zal worden bereikt door de toevoeging van een speciale schakelaar onder de modusselectiebalk. Gebruikers kunnen nu eenvoudig schakelen tussen de foto- en videomodus, waarbij de respectieve tabbladen worden weergegeven op de modusselectiebalk.

Het tabblad ‘Meer’, met aanvullende instellingen en functies, wordt in deze update verwijderd. In plaats daarvan zijn videostabilisatiemodi nu toegankelijk via de snelle instellingen. Een andere verandering in de snelle instellingen is de toegangsmethode, aangezien deze nu wordt geopend door omhoog te vegen, in tegenstelling tot de huidige methode om het menu te openen.

Qua esthetiek zal het pictogram van de app een lichte vergroting zien, wat een verfrissende en moderne uitstraling geeft. Bovendien wordt verwacht dat de Pixel 6-serie de nieuwe zoomschuifregelaar van de Pixel 7 zal ontvangen als onderdeel van deze update.

Hoewel de veranderingen mogelijk vereisen dat gebruikers hun spiergeheugen aanpassen aan de nieuwe lay-out, had de herziening al veel te lang moeten plaatsvinden en zal naar verwachting de gebruikerservaring verbeteren. De update wordt uitgerold onder versienummer v.9.0.115.561695573.37.

Over het geheel genomen zal deze UI-update een aanzienlijke verandering in de Google Camera-app teweegbrengen, waardoor de gebruikersinterface wordt verbeterd en het uiterlijk wordt gemoderniseerd. Bron: Dit artikel is gebaseerd op informatie uit een artikel gepubliceerd op Android Authority.