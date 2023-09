Google introduceert opnieuw ontworpen Pixel Camera-app met versie 9.0

Google is bezig met het uitrollen van een ingrijpend herontwerp van de Pixel Camera-app met versie 9.0, waarvoor Android 14 vereist is. Deze update brengt een aantal opmerkelijke veranderingen met zich mee in de interface en functionaliteit van de app.

Een van de belangrijkste nieuwe functies is een foto-/videoschakelaar onderaan het scherm. Links van de schakelaar bevindt zich het instellingenpaneel, dat toegankelijk is door erop te tikken of door in de zoeker omhoog te vegen. Boven de switcher bevindt zich een carrousel die verschillende camerafuncties weergeeft.

Het fotogedeelte van de carrousel bevat opties zoals Actiepan, Lange belichting, Portret, Nachtzicht, Panorama en Photo Sphere. In het gedeelte Video kunnen gebruikers opties vinden zoals Pan, Blur [Cinematic], Video, Slow Motion en Time Lapse.

De Night Sight-modus, die betere fotografie bij weinig licht mogelijk maakt, is nu gemakkelijk toegankelijk met een veegbeweging. Het nieuwe ontwerp brengt ook veranderingen met zich mee in de positie van het voorbeeld van de camerarol en de lenswisselaar voor/achter.

De meeste bedieningselementen zijn naar de onderkant van het scherm verplaatst, zodat ze gemakkelijker met één hand te bedienen zijn. Het themapictogram is ook bijgewerkt en is nu groter. Afgezien van deze veranderingen zijn er echter geen grote visuele verschillen.

De bijgewerkte Pixel Camera-app, versie 9.0.115.561695573.37, vereist Android 14 en is momenteel alleen beschikbaar voor Pixel-gebruikers in het bètaprogramma. De uitrol van deze update begon op 7 september, maar is nog niet algemeen beschikbaar in de Play Store. Het kan echter worden gedownload van APKMirror.

Bronnen: Google Nieuwsgroep, Telegram.