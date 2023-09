Google introduceert een nieuw ontwerp van de Pixel Camera-app met versie 9.0, vereist Android 14

Google introduceert met versie 9.0 een ingrijpend herontwerp van de Pixel Camera-app, waarvoor nu Android 14 vereist is. Deze update wordt geleverd met een nieuwe foto-/videoschakelaar onderaan het scherm. Als u in de zoeker omhoog veegt, wordt ook het instellingenpaneel geopend. Gebruikers vinden een carrousel met beschikbare camerafuncties nadat ze het instellingenpaneel hebben geopend.

In de opnieuw ontworpen interface zijn de cameramodi gereorganiseerd. De beschikbare fotomodi zijn Actiepan, Lange belichting, Portret, Foto, Nachtzicht, Panorama en Photo Sphere. De videomodi omvatten Pan, Blur (filmisch), Video, Slow Motion en Time Lapse.

Een opmerkelijke verbetering is dat Night Sight nu slechts een veeg verwijderd is en dat de videobedieningen verspreid zijn voor gemakkelijkere toegang. De switcher is plakkerig en onthoudt de laatste modus die de gebruiker heeft gebruikt, of dit nu de foto- of videomodus was.

Bovendien verandert deze update de positie van het filmrolvoorbeeld en de lenswisselaar voor/achter. Voorheen verscheen het voorbeeld van de camerarol aan het einde en bevond de schakelaar voor de voor-/achterlens zich bovenaan het scherm. Met het nieuwe ontwerp is de camera aan de voorzijde echter bovenaan verborgen en is het voorbeeld van de filmrol toegankelijk via een lang ingedrukt houden.

Naast deze reorganisaties zijn er geen andere grote visuele veranderingen. Het themapictogram is bijgewerkt en is nu groter.

De nieuwe versie van de Pixel Camera-app, 9.0.115.561695573.37, is alleen compatibel met Android 14 en kan niet worden geïnstalleerd op oudere versies zoals Android 13. Deze update wordt momenteel uitgerold voor Pixel-gebruikers in het bètaprogramma. Hoewel de update op 7 september begon, is deze nog niet algemeen beschikbaar in de Play Store. Het kan echter worden gedownload van APKMirror.

Bron: [Google Nieuwsgroep op Telegram](bron)