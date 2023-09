Google Agenda verbergt nu standaard voltooide taken

Gebruikers van Google Agenda op internet worden nu gevraagd naar een nieuwe update die voltooide taken standaard verbergt. Dit betekent dat wanneer gebruikers een taak voltooien, deze niet langer zichtbaar is in hun agenda, tenzij ze ervoor kiezen deze weer te geven. De optie om deze standaardinstelling te wijzigen kunt u vinden door op de tijdsperiodeweergaveschakelaar te klikken en de gewenste optie te selecteren.

De beslissing om voltooide taken te verbergen is gericht op het verbeteren van de gebruikerservaring. Sommige gebruikers vinden het afleidend of onnodig om herinneringen te zien aan taken die ze al hebben voltooid, vooral als het kleine of repetitieve taken zijn. Andere gebruikers geven er echter de voorkeur aan voltooide taken zichtbaar te houden naast andere agenda-afspraken.

Het is vermeldenswaard dat gebeurtenissen die automatisch vanuit Gmail zijn gemaakt, zoals vluchtgebeurtenissen, na een bepaalde periode ook zullen verdwijnen. Dit roept de vraag op of agenda-afspraken permanent moeten zijn zodra ze in Google Agenda verschijnen. Hoewel het mogelijk is om voltooide taken terug te kijken binnen Google Tasks, kan het voor sommige gebruikers handig zijn om ze direct in de agenda te kunnen zien.

Op dit moment is deze nieuwe instelling alleen beschikbaar in de webversie van Google Agenda. Het is nog niet duidelijk of het om een ​​instelling per exemplaar gaat of om het hele account. Ook is onduidelijk wanneer deze instelling naar de Android- en iOS-apps wordt uitgerold.

Concluderend is het besluit van Google Agenda om voltooide taken standaard te verbergen bedoeld om de gebruikerservaring te verbeteren en onnodige rommel in de agenda te verminderen. Gebruikers die liever voltooide taken zien, hebben er nog steeds toegang toe via Google Taken. Deze update is momenteel beschikbaar in de webversie van Google Agenda, zonder bevestigde tijdlijn voor de beschikbaarheid ervan op mobiele apparaten.

