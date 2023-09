Alfabetiseringssubsidies: verbetering van de toegang tot hoogwaardige bronnen en ondersteuning voor alfabetisering

By

Toegang tot hoogwaardige hulpmiddelen en ondersteuning voor geletterdheid is essentieel voor studenten om te kunnen gedijen in hun onderwijs. Niet alle studenten hebben echter gelijke toegang tot deze bronnen. Dit is waar alfabetiseringsbeurzen een rol spelen en een baken van hoop bieden voor zowel docenten als leerlingen.

De GOAL Digital Academy in Mansfield, Ohio, heeft het geluk gehad een alfabetiseringssubsidie ​​te ontvangen van het Ohio Department of Education. Deze subsidie ​​heeft tot doel het alfabetiseringsonderwijs in hun gemengde leeromgeving te verbeteren door systemen op te zetten om interventiebehoeften te identificeren en deze te leveren, zodat alle GOAL-studenten sterke lezers worden.

Om dit doel te bereiken heeft het docententeam van de academie maandelijkse trainingen gevolgd, verzorgd door nationale experts. Ze hebben een geletterdheid Multi-Tiered System of Support-model (MTSS) ontwikkeld en teams opgericht om de impact ervan te monitoren. Dit model helpt bij het identificeren van de behoeften aan interventie door gebruik te maken van screenings- en diagnostische beoordelingen, het stellen van drempels voor het identificeren van studenten die intensievere ondersteuning nodig hebben, en het ontwerpen van specifieke activiteiten voor elk niveau.

Daarnaast heeft de academie gemeenschappelijke verwachtingen en evidence-based woordenschatonderwijs ontwikkeld. Leraren krijgen training en ondersteuning bij het geven van consistente instructie op verschillende niveaus, met behulp van tools zoals Frayer-modellen, NearPod en Flocabulary om de ontwikkeling van de woordenschat te verbeteren.

Het team van GOAL volgt voortdurend trainingen bij alfabetiseringsdeskundige Kim St. Martin. Ze hebben ook personeelsleden aangewezen die geletterdheidscoaches kunnen worden en hebben een opleidings- en ondersteuningsprogramma opgezet. Deze coaches zullen hun vaardigheden verbeteren door middel van cursussen en bewezen coachingmethoden, met aanvullende ondersteuning van het Mid-Ohio Educational Service Center.

De focus van de academie voor het eerste kwartaal lag op planning en voorbereiding. In de toekomst zullen ze werken aan het verzamelen van betrouwbaarheids- en impactgegevens en het ontwikkelen van een efficiënt analysesysteem. Het tweede semester zal zich richten op het uitbreiden van best practices en het trainen van het voltallige personeel in alfabetiseringsonderwijs op niveau 1.

De toewijding en passie van het team van GOAL zijn niet onopgemerkt gebleven. Staats- en nationale alfabetiseringsteams houden hun vooruitgang nauwlettend in de gaten en erkennen hun inzet voor kwaliteitsonderwijs en het succes van studenten. De alfabetiseringssubsidie ​​die GOAL ontvangt, zal dienen als katalysator voor systeembrede verbeteringen in alfabetiseringsonderwijs en teamsamenwerking.

Door de ongelijkheid in de toegang tot hoogwaardige hulpmiddelen voor geletterdheid aan te pakken en gerichte ondersteuning te bieden, stellen alfabetiseringssubsidies docenten en studenten in staat hun volledige potentieel te bereiken.

Bron: Ministerie van Onderwijs van Ohio [niet verstrekt]