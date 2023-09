Google ontwikkelt Emoji-reacties voor Gmail

Google ontwikkelt naar verluidt een nieuwe functie voor Gmail waarmee gebruikers op e-mails kunnen reageren met emoji, vergelijkbaar met emoji-reactie-implementaties die te vinden zijn op platforms zoals Outlook. Bewijs van deze functie werd ontdekt in recente updates van de Gmail-app voor iOS en Android.

De functie werd in eerste instantie gemeld door The Tape Drive nadat er code was gevonden die emoji-reacties aangaf in de iOS-Gmail-app. Verder bewijs werd gevonden in de nieuwste Gmail APK voor Android, wat de beweringen over de aankomende functie bevestigt. Volgens de code is de functie “binnenkort beschikbaar” en zullen sommige Gmail-gebruikers tot de eersten behoren die toegang hebben tot emoji-reacties.

Gebruikers kunnen emoji-reacties rechtstreeks vanuit het e-mailscherm of het overloopmenu met drie stippen in Gmail gebruiken. Er zijn echter enkele beperkingen, zoals het niet kunnen gebruiken van bepaalde emoji-reacties op gecodeerde berichten, in grote groepen of als de gebruiker is bcc'd. Bovendien kan er een limiet van 20 emoji-reacties per e-mail gelden en sommige berichten kunnen een limiet van 50 unieke reacties hebben.

Google heeft geen openbare aankondiging gedaan over de emoji-reactiefunctie voor Gmail. Toen om bevestiging werd gevraagd, reageerde een Google-woordvoerder met een speelse “😉,✋📻” en adviseerde iedereen om “op de hoogte te blijven.”

Met deze nieuwe functie kunnen Gmail-gebruikers hun reacties op e-mails uiten met behulp van emoji, waardoor het e-mailplatform meer op een berichten-app gaat lijken. Het valt nog te bezien wanneer de functie officieel voor alle gebruikers zal worden uitgerold, maar Gmail-gebruikers kunnen zich verheugen op het toevoegen van een vleugje plezier en expressiviteit aan hun e-mailgesprekken in de nabije toekomst.