Glamnetics werkt samen met Harry Potter voor magische press-on nagels

Glamnetics heeft samengewerkt met de geliefde Harry Potter-franchise om een ​​prachtige collectie opdruknagels te creëren. Geïnspireerd door de vier Hogwarts-huizen en het laatste boek in de serie, ‘Harry Potter en de Relieken van de Dood’, brengt deze samenwerking een vleugje magie binnen handbereik.

De collectie bevat 10 opdrukspijkers, met twee ontwerpen voor elk Zweinsteinhuis: Griffoendor, Ravenklauw, Zwadderich en Huffelpuf. Met zeven korte amandelvormige nagels en drie korte ovale nagels is er voor iedere tovenaar en heks een perfecte pasvorm.

Een opvallend ontwerp in de collectie is de Marauder's Map-spijkerset. Deze nagels beschikken over een temperatuurveranderende technologie, die bij lagere temperaturen verandert in een diep scharlakenrode tint. Wanneer ze echter worden blootgesteld aan hitte of een lamp, onthullen ze het ingewikkelde ontwerp van de Marauder's Map, een geliefd artefact uit de serie.

Glamnetics opdruknagels zijn niet alleen visueel verbluffend, maar ook duurzaam. Ze zijn voorzien van een UV-laag die voor een glanzende afwerking zorgt en tegelijkertijd een beschermende laag toevoegen die chippen en krassen minimaliseert. De toewijding van het merk aan duurzaamheid komt tot uiting in de veganistische en dierproefvrije materialen die voor de nagels worden gebruikt, evenals in de 100 procent recyclebare, doorzichtige PET-plastic bak.

Elke set opdruknagels wordt geleverd met twee zelfklevende nagellipjes, een flesje nagellijm, een nagelvijl van kristalglas voor perfecte vormgeving en een opdruknagelverwijderaar. Bovendien biedt de samenwerking vier op Wizarding World geïnspireerde nagel-add-ons om uw magische manicure te verbeteren.

Fans kunnen de Harry Potter-opdruknagels voor $ 21.99 rechtstreeks bij Glamnetics of voor $ 22 bij hun retailpartner Ulta kopen. De nagels zijn ontworpen om maximaal twee weken mee te gaan, zodat je je liefde voor de tovenaarswereld op een duurzame manier kunt laten zien.

Deze samenwerking komt op een spannend moment voor Harry Potter-fans, aangezien Warner Bros. Discovery de ontwikkeling heeft aangekondigd van een nieuwe televisieserie gebaseerd op de volledige Harry Potter-boekenreeks. Elk seizoen concentreert zich op een ander boek, waardoor een nieuwe generatie lezers de magie van Zweinstein op het scherm kan ervaren.

