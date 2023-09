Rouwende gemeenschap eert het leven van Danillo Glenn

By

Donderdagavond verzamelde zich een grote menigte op de plek waar Danillo Glenn, slechts twee dagen eerder, op tragische wijze om het leven kwam. Het tafereel was gevuld met bloemen, ballonnen en tranen toen meer dan tweehonderd mensen samenkwamen om Glenns leven te vieren en te herdenken.

Tieners, overmand door verdriet, stonden langs het met kettingen verbonden hek rond het basketbalveld waar Glenn omkwam. Ze plaatsten boeketten bloemen in de gaten van de barrière, terwijl anderen huilden en elkaar omhelsden, waardoor Glenn levend bleef in hun herinneringen.

Als eerbetoon aan Glenn werden hartvormige ballonnen en ballonnen met de letter 'D' de lucht in gelaten, vergezeld van oprechte liefdesverklaringen. Mensen kwamen naar voren, sommigen snikkend, om te vertellen hoe Glenn een onuitwisbare impact op hun leven had achtergelaten. Onder hen was Ann Ervin, de grootmoeder van Glenn, die haar dankbaarheid uitsprak voor de uitstorting van genegenheid.

Glenns goede vriend speelde tijdens de wake vanuit zijn auto muziek die door Glenn was geschreven en gecomponeerd. De tekst, 'Als ik alleen ben, zullen mijn broers aan mijn zijde staan', benadrukte de ironie dat het nu, in hun tijd van nood, de dierbaren van Glenn waren die hoopten troost en steun te vinden.

Ervin haalde herinneringen op aan momenten die hij met Glenn doorbracht, zoals wanneer ze hem en zijn broers en zussen tijdens verjaardagen plastic eieren met hun neus liet duwen. Ze vertelde hoe Glenn haar in vertrouwen zou nemen voor advies over het leven en vriendschappen, waardoor het nog moeilijker voor haar werd om de realiteit te bevatten dat hij nu slechts een herinnering was.

De details rond de dood van Glenn blijven onduidelijk. De politie heeft geen updates over de zaak gegeven en de familie blijft achter met minimale informatie vol geruchten. In een gesprek met de media smeekte Ervin de daders om naar voren te komen en drong er bij hen op aan om sluiting te bieden aan haar rouwende familie.

De politie van Calgary heeft nog niet gereageerd op verzoeken van de media om updates over het onderzoek, waardoor de familie in een staat van onzekerheid verkeert en naar gerechtigheid verlangt. Ze hopen dat de personen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Glenn, door zichzelf aan te geven, enige rust en afsluiting kunnen brengen voor zijn dierbaren.

Bronnen:

– Gebaseerd op de inhoud van het artikel

– Informatie van Jim Wells