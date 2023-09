Honor 90-smartphone klaar om zijn debuut te maken in India

De langverwachte Honor 90-smartphone vindt eindelijk zijn weg naar India, en technologieliefhebbers kunnen niet enthousiaster zijn. De officiële lanceringsdatum is aangekondigd op 14 september, met de onthulling gepland voor 12 uur. Honor Tech heeft een aantal intrigerende details over het apparaat vrijgegeven, die al voor veel ophef hebben gezorgd sinds de eerste release in China.

Een van de opvallende kenmerken van de Honor 90 is het indrukwekkende camerasysteem. Het zal beschikken over een drievoudige camera aan de achterzijde met maar liefst 200 MP, samen met een 50 MP selfie-camera aan de voorzijde. Fotografieliefhebbers zullen zeker blij zijn met de mogelijkheden die deze smartphone biedt.

Naast zijn uitzonderlijke camera zal de Honor 90 een groot Quad-Curved Floating-display hebben van 6.7 inch. Het display biedt een hoge resolutie van 1.5K en een piekhelderheid van 1600 nits. Bovendien wordt het geleverd met een reeks oogbeschermingsfuncties, zoals risicovrij dimmen, dynamisch dimmen, modus voor weinig blauw licht, circadiane nachtweergave en dimaanpassingen voor omstandigheden met weinig licht.

De Honor 90 draait op MagicOS 7.1, gebaseerd op Android 13. Dit besturingssysteem belooft een naadloze platformonafhankelijke en apparaatoverschrijdende ervaring. MagicOS 7.1 zal compatibel zijn met verschillende besturingssystemen, waardoor moeiteloze connectiviteit tussen verschillende apparaten mogelijk wordt. De smartphone zal worden uitgerust met verschillende functies, waaronder HonorShare voor eenvoudig delen van bestanden, MagicText voor tekstidentificatie in afbeeldingen, de Honor Health-app en meer.

Wat de beschikbaarheid betreft, zal de Honor 90 toegankelijk zijn via Amazon, dat al een speciale microsite voor de smartphone heeft opgezet. Hoewel er nog geen prijsdetails zijn bekendgemaakt, suggereren speculaties dat het toestel concurrerend zal worden gepositioneerd in het middensegment.

Voor degenen die graag meer willen weten over de Honor 90: markeer de officiële lancering volgende week in uw agenda. Houd ons in de gaten voor verdere updates, want alle spannende details zullen tijdens het onthullingsevenement worden onthuld.

Definities:

– Eer 90: een nieuw smartphonemodel van Honor Tech.

– MagicOS 7.1: het besturingssysteem waarop de Honor 90 zal draaien.

– Android 13: het basisbesturingssysteem voor MagicOS 7.1.

– Quad-Curved Zwevend display: een display met gebogen randen aan alle vier de zijden.

– HonorShare: een functie waarmee bestanden eenvoudig kunnen worden gedeeld tussen de smartphone en pc's.

– MagicText: een functie die tekst in afbeeldingen kan identificeren.

– Honor Health-app: een applicatie voor gezondheidsgerelateerde features en functionaliteiten.

Bronnen:

– Honor Tech (officiële aankondiging)

– Amazon (speciale microsite voor de Honor 90)