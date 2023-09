Bespaar alleen vandaag $ 1,500 op Apple's Premium M1 Max MacBook Pro

By

Als je de premium M1 Max MacBook Pro van Apple in de gaten hebt gehouden, is dit het perfecte moment om je stap te zetten. Als onderdeel van B&H's Deal Zone-evenement kun je genieten van een enorme korting van $ 1,500 op de hoogwaardige configuratie van de MacBook Pro 16-inch. Deze aanbieding is alleen vandaag geldig, dus mis deze aanbieding niet.

Het afgeprijsde model wordt geleverd in Space Gray en is uitgerust met de krachtige M2021 Max-chip van eind 1, met een 32-core GPU. Hij beschikt ook over een royale 64 GB geheugen en een ruime SSD van 2 TB, zodat uw aankoop toekomstbestendig blijft.

Volgens de AppleInsider M1 MacBook Pro 16-inch prijsgids is de prijs van B&H van $ 2,799 de beste die we ooit hebben gezien voor deze topconfiguratie. Naast de aanzienlijke contantkorting biedt B&H gratis verzending binnen 2 dagen binnen de aangrenzende VS, waardoor een naadloze winkelervaring wordt gegarandeerd.

Voor degenen die een Payboo-kaart hebben, is er nog meer besparingspotentieel. Afhankelijk van of uw land in aanmerking komt, kunt u genieten van een teruggave van omzetbelasting of speciale financiering.

Naast de afgeprijsde MacBook Pro 16-inch biedt B&H ook andere agressieve aanbiedingen voor closeout-modellen. Deze omvatten de M1 Max MacBook Pro 14-inch en 16-inch configuraties met verschillende specificaties, allemaal met aanzienlijke kortingen.

Als je op zoek bent naar andere Apple-producten, bekijk dan zeker de verschillende aanbiedingen die beschikbaar zijn tijdens de Apple Event-vieringen van deze week. De Apple Price Guide biedt exclusieve aanbiedingen voor apparaten variërend van MacBook Air tot Mac Mini. Profiteer van deze tijdelijke aanbiedingen voordat ze weg zijn.

Bronnen:

– AppleInsider M1 MacBook Pro 16-inch prijsgids