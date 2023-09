Garena Free Fire MAX Trendsetter-evenement: codes inwisselen en exclusieve prijzen winnen

In het populaire spel Garena Free Fire MAX genieten spelers ervan hun personages aan te kleden met stijlvolle outfits en accessoires. Om de spanning nog groter te maken, organiseert Garena regelmatig speciale evenementen waarbij spelers de kans krijgen om geweldige items te winnen. Het nieuwste evenement, het Trendsetter-evenement genaamd, omvat de zeer gewilde Dusk Prowl-bundel, die een rugzak, een trendy outfit en andere coole accessoires bevat.

Het Trendsetter-evenement begon op 21 augustus 2023 en loopt tot 3 september 2023. Tijdens deze periode kunnen spelers deelnemen door 20 diamanten uit te geven voor een enkele draai of 200 diamanten voor een pakket van 11 spins. Bij elke draai hebben spelers de kans om fantastische prijzen te winnen, zoals de Dusk Prowl Bundle, Trendy Clubber Bundle, Wasteland Roamer Bundle, Tiger Clubber Bundle en de Demented Maniac Bundle. Bovendien zijn er na elke 10 spins bonusitems beschikbaar en bij 100 spins ontvangen spelers een extra speciale prijs.

Naast het Trendsetter-evenement kunnen spelers ook codes inwisselen om gratis items te ontvangen in Garena Free Fire MAX. De inwisselcodes voor 8 september zijn als volgt:

– FF7MJ31CXKRG

–FFPO8BS5JW2D

– PJNF5CQBAJLKF7

– AC2YXE6RF2FH

– LOYFDHE34GXGW4

– FNK7ATON67IBBMSL

– 7AK8GFEICJGW9NKY

– TKEYVGQC3CT8QF

–VRTNJ45IT8UF4BHK6

– LYOU9IF767T1BE456

– YFFCMCPSJ99S3BR43

– FMAPYEZZXZJZE25W

– EFJJV427K98RUCHZM

– CPW2D1U3XA3FFAC

– 2YXE6RF2FAGTFQRDE

– 1XCFFFCMCPSBN9CUNP

– YFATT3HGSQFFCMCPS

– GC9XZMCPW2D2WKWF2

Volg deze stappen om deze codes in te wisselen:

1. Bezoek de Garena Free Fire MAX Redemption-website.

2. Log in op je gameaccount met de methode van jouw voorkeur (Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID of VK).

3. Voer een van de inwisselcodes in het daarvoor bestemde tekstvak in en klik op de bevestigingsknop.

4. De beloningen worden binnen 24 uur naar uw post verzonden als de inwisseling succesvol is.

Mis deze kans niet om je personages aan te kleden en exclusieve items te verzamelen in Garena Free Fire MAX. Neem deel aan het Trendsetter-evenement en wissel codes in om uw game-ervaring te verbeteren!

Definities:

– Garena Free Fire MAX: een actie-avontuur battle royale-game ontwikkeld door 111 Dots Studio en uitgegeven door Garena.

– Trendsetter-evenement: een speciaal evenement in Garena Free Fire MAX waar spelers exclusieve items en bundels kunnen winnen.

– Dusk Prowl-bundel: een bundel in Garena Free Fire MAX met een rugzak, outfit en accessoires waarmee spelers hun personages kunnen aankleden.

Bronnen:

– Garena Free Fire MAX Codes inwisselen voor 8 september: stappen om codes in te wisselen (bron: Garena)