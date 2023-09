Unity kondigt controversiële nieuwe vergoeding aan voor game-ontwikkelaars

Unity, het bedrijf achter de populaire Unity Engine die door onafhankelijke gamestudio's wordt gebruikt, heeft tot controverse geleid met de aankondiging van een nieuwe vergoeding. Vanaf 1 januari worden er kosten in rekening gebracht voor ontwikkelaars telkens wanneer een game die de Unity Engine gebruikt, wordt gedownload. De vergoeding wordt in rekening gebracht wanneer de omzet een drempel van $200,000 aan inkomsten over een periode van twaalf maanden of bij een totaal van 12 installaties bereikt, en kan oplopen tot $200,000 per installatie, afhankelijk van de licentie van de ontwikkelaar bij Unity.

Deze beslissing werd onthaald op woede en ongeloof binnen de game-ontwikkelingsgemeenschap, waarbij ontwikkelaars hun zorgen uitten over de mogelijke financiële lasten en het gebrek aan overleg. Veel ontwikkelaars maken zich zorgen over de logistieke uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie van deze vergoeding, inclusief de manier waarop deze van toepassing zal zijn op het opnieuw installeren van games op nieuwe hardware of in abonnementsdiensten zoals Xbox Game Pass of liefdadigheidsgamecollecties zoals Humble Bundle.

Unity noemde de vergoeding in reactie daarop de Unity Runtime Fee, omdat deze verband houdt met de code waarmee elke game op spelersapparaten wordt uitgevoerd. Het bedrijf beweert dat deze vergoedingenstructuur ontwikkelaars in staat stelt te profiteren van voortdurende spelersbetrokkenheid. De president van Unity Create, Marc Whitten, verklaarde dat het doel van deze vergoeding is om "de waarde-uitwisseling" tussen Unity en ontwikkelaars beter in evenwicht te brengen, en om meer inkomsten te genereren voor het bedrijf om te blijven investeren in de engine.

Deze beslissing roept zorgen op over de financiële implicaties voor studio's als ze te maken krijgen met terugslag van hun gebruikersbasis of als hun games in massale installatiecampagnes terechtkomen. Veel ontwikkelaars zijn van mening dat deze extra vergoeding in tegenspraak is met hun begrip van hun licentieovereenkomst met Unity en de inkomsten die ze verwachten te genereren uit hun games. Het gebrek aan duidelijkheid bij Unity over hoe de vergoeding zal worden geïmplementeerd en bijgehouden, heeft deze zorgen alleen maar vergroot.

Unity Engine, oorspronkelijk uitgebracht in 2005, is een platformonafhankelijke game-engine die populair werd onder onafhankelijke game-ontwikkelaars vanwege de betaalbaarheid en flexibiliteit. Het is gebruikt om succesvolle titels te creëren zoals Cuphead, Rust en Pokémon GO. Unity heeft echter met financiële uitdagingen te maken gehad, wat heeft geleid tot ontslagen van personeel en de noodzaak om zijn investeringen opnieuw te beoordelen. Het bedrijf hoopt dat deze nieuwe tariefstructuur zal helpen meer inkomsten te genereren en zijn positie in de sector te versterken.

