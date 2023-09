Fujifilm X100V opvolger: wat te verwachten en mogelijke lensupgrade

Er is veel vraag naar de Fujifilm X100V sinds de release ruim drie jaar geleden. De populariteit ervan heeft geresulteerd in langere wachttijden en tekorten aan onderdelen, waarbij veel cameraretailers nog steeds niet aan de vraag kunnen voldoen. Er is echter goed nieuws aan de horizon, aangezien de opvolger naar verwachting begin 2024 op de markt zal komen, mogelijk met een geheel nieuwe lens.

Gezien de overweldigende vraag naar de X100V bestaan ​​er zorgen over de vraag of Fujifilm de bestellingen voor zijn opvolger zal kunnen afhandelen. Het bedrijf moest tijdelijk stoppen met het aannemen van bestellingen vanwege het grote aantal aanvragen voor de X100V. Het valt nog te bezien of Fujifilm een ​​oplossing heeft gevonden om aan de verwachte vraag naar het nieuwe model te voldoen.

Een belangrijke factor die van invloed zou kunnen zijn op de populariteit van de X100-opvolger is de geïntegreerde lens. De huidige X100V is uitgerust met een 23 mm (35 mm equivalent) f/2.0 lens. Volgens een betrouwbare bron bij Fuji Rumors zou de komende X100 mogelijk een compleet nieuwe lens krijgen. De details met betrekking tot het nieuwe lensontwerp zijn nog niet bekendgemaakt, maar dit kan variëren van kleine upgrades zoals weerbestendigheid tot aanzienlijke veranderingen in brandpuntsafstand en diafragma.

In het verleden heeft Fujifilm het lensontwerp slechts één keer aangepast voor de X100-serie, en dat was voor de X100V. Hoewel de brandpuntsafstand hetzelfde bleef, bood de bijgewerkte lens een verbeterde resolutie, minder vervorming en betere close-focusprestaties. Gezien deze geschiedenis lijkt het onwaarschijnlijk dat Fujifilm de lens zo snel zal upgraden, tenzij het een substantieel herontwerp met zich meebrengt.

Fotografen die reikhalzend hebben uitgekeken naar de X100V-opvolger zullen nu moeten beslissen of ze op de wachtlijst blijven staan ​​of wachten totdat er meer informatie beschikbaar komt over het nieuwe model. Nu de verwachte release nog maar een paar maanden verwijderd is, is het misschien de moeite waard om te wachten om te zien wat Fujifilm in petto heeft voor de upgrade.

Bron:

– Fuji-geruchten