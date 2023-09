De toekomst van digitale betalingen

In het huidige digitale tijdperk hebben traditionele betalingssystemen een upgrade nodig. Levering van fondsen, voorspelbaarheid van fondsen, veiligheid van transacties, en afwikkelingen en afstemmingen zijn allemaal gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Dit heeft geleid tot de opkomst van verschillende innovaties in de digitale betalingsruimte.

Virtuele kaarten voor commerciële betalingen, open banking, real-time betalingen (RTP), programmeerbare of slimme betalingen, tap-to-pay via mobiele apparaten, account-to-account (A2A) betalingen en op blockchain gebaseerde activa zijn hier allemaal voorbeelden van. innovaties. Maar wat onderscheidt een winnend aanbod in de digitale betalingsruimte? Volgens Ron Bergamesca, algemeen directeur bank- en FinTech-oplossingen bij Paymentus, moeten succesvolle betalingsaanbiedingen alomvattend, gebruiksvriendelijk en snel zijn.

Real-time betalingssystemen winnen wereldwijd aan populariteit. De opkomst van de FedNow® Service in de VS als alternatief voor het RTP-netwerk heeft de beschikbaarheid van realtime betalingsnetwerken verder uitgebreid. Realtime betalingen bieden de waardepropositie van het 24/7 in enkele seconden initiëren, vereffenen en voltooien van betalingen. Dit is over de hele wereld al breed geaccepteerd, waarbij landen als Thailand voorop lopen.

Er zijn echter nog steeds enkele landen waar realtime betalingen nog niet van start zijn gegaan. In de VAE waren instantbetalingen bijvoorbeeld goed voor slechts 1.1% van de transacties in 2022. Interoperabiliteit tussen realtime betalingsschema's en -platforms zal van cruciaal belang zijn naarmate landen hun bestaande systemen en infrastructuren verbeteren.

Innovaties in de digitale betalingsruimte vereisen infrastructuur voor adoptie. Realtime betalingen worden gezien als een voorbode van de opkomst van rekening-naar-rekening- of betaling-per-bankbetalingsopties op de Amerikaanse markt. Bovendien krijgen virtuele kaarten en A2A-betalingen steeds meer aandacht vanwege hun vermogen om fouten te verminderen, het cashbeheer te verbeteren en de transparantie bij commerciële transacties te vergroten.

Ondanks de verschuiving naar elektronische en digitale transacties vertrouwen veel bedrijven nog steeds op traditionele betaalmethoden. Oudere processen zijn gevoeliger voor fraude dan elektronische oplossingen, waardoor de behoefte aan digitale betalingsinnovaties nog duidelijker wordt.

Nu de toekomst van digitale betalingen zich blijft ontwikkelen, is het belangrijk dat het betalingsaanbod alomvattend, gebruiksvriendelijk en snel is. De adoptie van innovatieve betaalinstrumenten zal afhangen van hun vermogen om bestaande opties te overtreffen en van de vraag of de prestaties investeringen in nieuwe infrastructuur rechtvaardigen.

