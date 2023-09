Andrew Flintoff keert terug naar het cricketveld als onbetaalde consultant voor het Engelse team

De voormalige Engelse cricketspeler Andrew Flintoff is teruggekeerd naar het cricketveld nadat hij afgelopen december betrokken was bij een ongeval tijdens het filmen van de BBC-show Top Gear. Flintoff, die bevriend is met Rob Key, de directeur van Engelse cricket, werkt nu als onbetaald adviseur bij het Engelse team tijdens de lopende, eendaagse internationale reeks van vier wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland.

De rol is tijdelijk en beperkt tot de komende vier wedstrijden, en de verwachting is niet dat Flintoff volgende maand met de ploeg mee zal reizen naar het WK in India. De 45-jarige cricketspeler, die 79 Tests en 141 eendaagse internationals voor Engeland speelde voordat hij in 2009 met pensioen ging, leidde veldoefeningen met het Engelse team in Sophia Gardens in Cardiff.

Flintoff brak vorig jaar bij het ongeval zijn ribben, maar is inmiddels hersteld en staat weer op het veld. Zijn terugkeer naar de cricketwereld heeft voor opwinding gezorgd onder fans die zich zijn bijdragen aan het Engelse team tijdens zijn spelerscarrière herinneren. Hoewel hij geen vaste waarde zal zijn bij de ploeg, zullen zijn ervaring en expertise ongetwijfeld waardevol blijken voor de spelers tijdens de lopende series.

Het is altijd inspirerend om te zien hoe oud-spelers als Flintoff verbonden blijven met de sport waar ze van houden en hun kennis delen met de nieuwe generatie cricketspelers. Deze tijdelijke rol als onbetaalde consultant toont Flintoffs toewijding aan het spel en zijn bereidheid om op welke manier dan ook bij te dragen.

