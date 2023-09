Framework kondigt vooraf een full-size SD-uitbreidingskaart aan voor zijn modulaire laptop

By

Framework, het bedrijf achter de modulaire Framework-laptop, heeft aangekondigd dat het werkt aan een full-size SD-uitbreidingskaart voor zijn apparaat. Het bedrijf heeft besloten de module ‘vooraf aan te kondigen’, wat betekent dat de kans bestaat dat deze nooit wordt verzonden. Door dit te doen wil Framework de gemeenschap echter achter de schermen van het ontwikkelingsproces meenemen.

In een enquête uit 2021 rangschikte de Framework-gemeenschap de SD-kaart van volledige grootte als de op één na meest gevraagde poort, na een Gigabit Ethernet-aansluiting die Framework vorig jaar begon te verkopen. De vertraging bij het uitbrengen van de SD-uitbreidingskaart was te wijten aan de beslissing van het bedrijf om zich te concentreren op de lancering van zijn eerste laptop in 2020.

Elk van de door Framework ontwikkelde uitbreidingskaartmodules beschikt over standaard mannelijke USB-C-poorten die kunnen worden aangesloten op verzonken vrouwelijke USB-C-poorten op het moederbord. Hierdoor kunnen de modules worden gebruikt met andere USB-C-computers of worden uitgewisseld tussen Framework-machines.

Daarnaast biedt Framework 11e generatie Intel Core-moederborden met korting aan, met prijzen variërend van $199 tot $399, voor gebruikers die geïnteresseerd zijn in het bouwen van hun eigen onofficiële Intel NUC.

Over het geheel genomen bieden de aankondiging van Framework van de full-size SD-uitbreidingskaart en de beschikbaarheid van afgeprijsde moederborden opwindende mogelijkheden voor gebruikers om hun eigen modulaire laptops en minidesktops aan te passen en te bouwen.

