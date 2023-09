Het nieuwe Forza Motorsport wil een laagdrempelig racespel zijn voor alle spelers

Forza Motorsport, het nieuwste deel in de populaire racegameserie, zal een laagdrempelig instappunt bieden voor alle spelers. De bedoeling van ontwikkelaar Turn 10 is duidelijk: zich concentreren op de race-ervaring zelf, innoveren op het gebied van natuurkunde en AI om een ​​natuurlijke leeromgeving te creëren. De game beschikt over verbluffende fotorealistische 4K-beelden en introduceert een RPG-achtig voortgangssysteem voor de meer dan 500 voertuigen.

Terwijl spelers racen, verdienen ze autopunten (CP) die kunnen worden gebruikt om hun voertuigen aan te passen met nieuwe onderdelen en upgrades. Voor spelers die niet geïnteresseerd zijn in de details, zorgt het terugkerende Drivatar-systeem voor het verfijnen van de algehele race-ervaring. Door een schaal van acht punten aan te passen, kunnen spelers bepalen hoe goed de andere racers presteren, waardoor de gameplay realistischer wordt.

Forza Motorsport geeft ook prioriteit aan toegankelijkheid door een reeks opties aan te bieden voor spelers met een handicap. De game biedt audiosignalen en gesproken tekst voor blinde bestuurders, one-touch-invoer voor mensen met mobiliteitsbeperkingen en zeer aanpasbare ondertitels voor doven en slechthorenden. Deze toegankelijkheidsfuncties zijn niet alleen gunstig voor mensen met een handicap, maar helpen ook andere spelers. Het spel verwelkomt spelers van alle niveaus en bestraft het gebruik van hulpmiddelen niet.

Het Car Mastery-systeem in Forza Motorsport biedt spelers constante feedback en beloningen, waardoor ze hun vaardigheden voortdurend kunnen verbeteren. Het geeft spelers een gevoel van prestatie en vooruitgang, vergelijkbaar met dat in RPG's. De game richt zich echter nog steeds op de liefde voor auto's in plaats van een volwaardige RPG- of simulatiegame te worden.

Forza Motorsport wordt op 10 oktober uitgebracht voor Xbox Series X/S en pc, en zal beschikbaar zijn voor Xbox Game Pass. Met zijn focus op toegankelijkheid, benaderbaarheid en meeslepende race-ervaring wil de game zowel ervaren racers als nieuwkomers aanspreken.

