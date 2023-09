Fortnite-baas Donald Mustard kondigt pensionering aan na 25 jaar in de gamesindustrie

Donald Mustard, de chief creative officer bij Epic Games en het brein achter het wereldwijde gamingfenomeen Fortnite, heeft zijn pensionering aangekondigd na een roemruchte carrière van 25 jaar in de gamesindustrie. Mustard kreeg voor het eerst erkenning toen hij in 2005 mede-oprichter was van Chair Entertainment, de studio achter hitgames als Shadow Complex en Infinity Blade. In 2008 werd Chair overgenomen door Epic Games en in 2016 klom Mustard uiteindelijk op tot Chief Creative Officer.

In een verklaring die op sociale media werd gedeeld, sprak Mustard zijn dankbaarheid uit voor de ongelooflijke reis die hij gedurende zijn carrière had meegemaakt. Hij bedankte zijn collega's en Tim Sweeney, CEO van Epic Games, voor hun steun en samenwerking. Mustard dacht na over de verschillende prestaties die hij had bereikt, van het maken van games als Advent Rising en Undertow tot het deel uitmaken van het team dat het succes van Fortnite vormgaf.

Terwijl Mustard afscheid neemt van zijn rol bij Epic Games, uitte hij zijn trots op het vermogen van het bedrijf om vreugde en vreugde te brengen in de Fortnite-gemeenschap. Hij noemde iconische momenten zoals de lancering van de Battle Bus, het openbreken van de lucht door een raket en het dansen met vrienden na een Victory Royale. Mustard verzekerde fans dat de toekomst van Fortnite in goede handen is en plaagde dat de teams aan “grote, adembenemende, verbazingwekkende dingen” werken.

Na zijn pensionering kijkt Mustard ernaar uit om quality time door te brengen met zijn vrouw en gezin. Hij uitte zijn enthousiasme over het blijven spelen van een speler en het genieten van de toekomst van Fortnite naast de community die hij heeft helpen creëren.

