Maak kennis met de Xbox Mastercard: verdien punten voor uw game-ervaring

Microsoft heeft zijn nieuwste aanbod voor gamers onthuld: de Xbox Mastercard. Met deze nieuwe creditcard kunnen kaarthouders punten verdienen op hun aankopen, die kunnen worden ingewisseld voor games en add-ons in de Microsoft Store. De kaart zal vanaf 21 september in eerste instantie exclusief beschikbaar zijn voor leden van het Xbox Insider-programma in de VS, voordat hij volgend jaar toegankelijk wordt voor alle in de VS gevestigde Xbox-gebruikers.

De Xbox Mastercard is het resultaat van een samenwerking tussen Microsoft en Barclays. Zoals verwacht is de kaart bedoeld om gebruikers te stimuleren Xbox-content te kopen. Voor elke dollar die aan dagelijkse aankopen wordt uitgegeven, ontvangen kaarthouders één beloningspunt. Het beloningspuntenpercentage stijgt echter tot vijf punten per uitgegeven dollar in de Microsoft Store. Bovendien verdienen aankopen via geselecteerde streaming- en dinerdiensten, zoals Netflix, DoorDash en Grubhub, drie punten per dollar.

Elk beloningspunt wordt gewaardeerd op één cent wanneer het wordt ingewisseld voor Xbox-games en add-ons. Dit betekent dat als u $ 1,000 uitgeeft aan standaardaankopen met de kaart, u het equivalent van $ 10 aan punten verdient die u kunt gebruiken voor nieuwe spellen. De kaart zal verkrijgbaar zijn in vijf verschillende ontwerpen en gebruikers kunnen deze personaliseren met hun Xbox Gamertag.

Qua functionaliteit ondersteunt de Xbox Mastercard contactloze betalingen en digitale portemonnees. Kaarthouders hebben ook gratis toegang tot hun FICO-kredietscore. Het jaarlijkse percentage (JKP) van de kaart kan variëren van 20.99% tot 31.99%, afhankelijk van de resultaten van een kredietcontrole.

Om gebruikers te verleiden zich aan te melden en de kaart te gebruiken, biedt Microsoft een paar extra voordelen. Kaarthouders ontvangen een bonus van 5,000 kaartpunten (gelijk aan $ 50) na hun eerste aankoop. Bovendien kunnen leden drie maanden gratis profiteren van Xbox Game Pass Ultimate nadat ze de Mastercard voor het eerst hebben gebruikt. Dit abonnement kan zelfs worden overgedragen aan een vriend als de kaarthouder al abonnee is.

Over het geheel genomen heeft de Xbox Mastercard tot doel de game-ervaring voor Xbox-gebruikers te verbeteren door hen te belonen voor hun aankopen. Met zijn aantrekkelijke beloningspuntensysteem en exclusieve bonussen zal deze creditcard enthousiaste gamers zeker aanspreken.

Bronnen:

- Microsoft

– Barclays