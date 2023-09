Bestuurders van de Ford F-150 Lightning kunnen nu Apple Maps gebruiken voor EV-navigatie

Eigenaren van elektrische Ford F-150 Lightning-trucks hebben nu de mogelijkheid om te navigeren met behulp van Apple Maps en begeleiding te krijgen over waar ze onderweg kunnen opladen. Deze functie werd onlangs onthuld in een mededeling van Ford-dealers, waarin stond dat alle Lightning-bezitters toegang zouden hebben tot de Apple Maps-functie. Het vereist echter wel Apple iOS 15.4 of nieuwer en Ford Power-Up 6.3.0 of hoger.

Hoewel Apple Maps EV-begeleiding niet nieuw is voor Ford EV’s, is het een primeur voor het F-150 Lightning-model. Voorheen was het beschikbaar in de Ford Mustang Mach-E, voor modellen uit 2022 en 2023, evenals voor enkele oudere modellen, afhankelijk van de softwareversie van het infotainmentsysteem.

Ford legde uit dat Apple Maps iPhone-gegevens gebruikt om voertuig- en batterij-informatie te lezen wanneer verbonden met CarPlay, en indien nodig opladers aan de reis toevoegt. Green Car Reports heeft de oplaadstop-functionaliteit van Apple Maps nog niet getest in vergelijking met de eigen navigatiefuncties van Ford en het BlueOval-laadnetwerk.

Andere autofabrikanten, zoals Porsche, hebben Apple Maps in hun elektrische voertuigen geïntegreerd om het energieverbruik bij te houden en routes aan te passen op basis van hoogteverschillen en andere factoren. BMW was het eerste merk dat deze functie mogelijk maakte in een elektrische auto op de Amerikaanse markt, de BMW i2022 uit 4.

Google neemt ook opladers voor elektrische auto's op in zijn navigatiesysteem, die schattingen van de laadstatus en het bereik bieden voor bepaalde EV-modellen. Ford benadrukt dat zijn eigen navigatiesysteem extra functies biedt die niet via Apple Maps worden aangeboden, zoals de beschikbaarheid van laadstations, betalingsgegevens gekoppeld aan een unieke voertuigidentificatie en informatie over Fords BlueOval-laadnetwerk.

Naast de Apple Maps-integratie introduceert Ford een Charge Assist-functie waarmee bestuurders openbare laadstations kunnen vinden, starten en betalen via het scherm van het infotainmentsysteem. Hierdoor zijn er geen aparte apps zoals FordPass of de app van het laadnetwerk nodig.

Over het geheel genomen breidt Ford de mogelijkheden van de F-150 Lightning uit om een ​​naadloze en handige ervaring voor EV-bestuurders te bieden, of ze nu liever Apple Maps gebruiken of het eigen navigatiesysteem van Ford.

