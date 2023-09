WWOO-LD Boston wordt de eerste Amerikaanse 5G OTA TV-omroep

WWOO-LD Boston gaat geschiedenis schrijven als de eerste Amerikaanse omroeporganisatie die via de ether (OTA) tv-uitzendingen in 5G aanbiedt. Het bedrijf heeft een experimentele licentie aangevraagd bij de Federal Communications Commission en is van plan om op woensdag 5 september 13 te beginnen met 2023G-uitzendingen.

Deze stap komt omdat technologische vooruitgang en de toenemende vraag naar video en data op mobiele apparaten de perfecte omgeving creëren voor het testen en bouwen van 5G-uitzendingen. WWOO-LD waardeert de inspanningen van “SuperFrank” Copsidas, de oprichter van de Low Power TV Broadcasters Association en XGen Network, voor het mogelijk maken van deze mijlpaal.

Terwijl ze nog steeds worden getest, zal de 24/7 5G-uitzending van WWOO-LD de weg vrijmaken voor toekomstige snoersnijders om van de voordelen van deze service te genieten. Door gebruik te maken van een ‘één-op-veel-model’ wil 5G-uitzendingen de congestie en files verminderen die worden veroorzaakt door het één-op-één-model dat wordt gebruikt voor het verzenden van gegevens en video naar aangesloten apparaten.

Een van de voordelen van 5G-uitzendingen is het vermogen om met lagere torens en een lager vermogen te werken in vergelijking met traditionele uitzendingen op vol vermogen. Bovendien is er tijdens het testen geen interferentie gemeld. Het is vermeldenswaard dat ongeveer 75 procent van alle omroeporganisaties in de VS gebruik maakt van centrales met laag vermogen.

Preston Padden, de Chief Strategic Officer van de Low Power TV Broadcasters Association, benadrukt de waarde van 5G-uitzendingen in verschillende scenario’s. Het kan niet alleen de frustraties wegnemen die je ervaart als je een wedstrijd op een telefoon probeert te bekijken in een druk stadion, maar het opent ook mogelijkheden voor leren op afstand, gecodeerde video in hoge resolutie voor eerstehulpverleners en verbindingsgebieden zonder internettoegang.

Deze stap van WWOO-LD Boston markeert een belangrijke mijlpaal in de evolutie van de omroep in de VS en vormt de weg voor de integratie van 5G-technologie in het medialandschap.

Bron: Cord Cutters News, Low Power TV Broadcasters Association