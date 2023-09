Releasedatum Football Manager 2024 aangekondigd

By

Sega heeft onthuld dat Football Manager 2024 op 6 november uitkomt. De game zal beschikbaar zijn op verschillende platforms, waaronder pc, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S en smartphones. Dit wordt het twintigste deel in de Football Manager-serie en de eerste game in de serie die in Japan wordt uitgebracht.

Een belangrijk kenmerk van FM24 is de beschikbaarheid ervan op Xbox Game Pass bij de lancering voor pc- en Xbox Series X/S-gebruikers. Bovendien zal Football Manager 2024 Mobile toegankelijk zijn via Netflix, na de opname van FM23 Touch op Apple Arcade.

Sports Interactive, het ontwikkelingsteam achter de game, uitte hun opwinding over de release in Japan en de introductie van Japanse taalondersteuning. Dit, samen met de integratie van de game in Netflix, dat wereldwijd een breed abonneebestand heeft van meer dan 230 miljoen mensen, biedt een aanzienlijke kans voor de spelersgemeenschap van Football Manager om nog verder te groeien.

Pre-orders voor Football Manager 2024 zijn momenteel open en bieden 10 procent korting tot de officiële lanceringsdag. Pre-orderen geeft ook toegang tot een vroege toegangsperiode voor pc-/Mac-spelers, ongeveer twee weken vóór de release van de game.

Het is vermeldenswaard dat Football Manager 2024 naar verwachting het laatste deel zal zijn voordat er volgend jaar een grote revisie zal plaatsvinden met FM25. In een interview met Eurogamer uitte Miles Jacobson, de baas van Sports Interactive, zijn persoonlijke teleurstelling over de vorige inzending in de serie, ondanks de immense populariteit ervan.

Bronnen:

- Eurogamer

- Sega

Definities:

– Xbox Game Pass: een abonnementsservice aangeboden door Microsoft die tegen een maandelijks bedrag toegang biedt tot een bibliotheek met games.

– Vroegtijdige toegang: een periode vóór de officiële release van een game, waarin spelers toegang krijgen tot de game en deze kunnen spelen terwijl deze nog in ontwikkeling of testfase is.