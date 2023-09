Flipkart Mobiles Bonanza-uitverkoop: geweldige aanbiedingen voor smartphones

Flipkart organiseert momenteel een Mobiles Bonanza-uitverkoop waar klanten geweldige aanbiedingen en kortingen kunnen vinden op een verscheidenheid aan smartphones, waaronder populaire modellen zoals de iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro en Nothing Phone 1. Deze zevendaagse uitverkoop begon op 3 september en duurt tot 9 september.

Tijdens deze uitverkoop biedt Flipkart niet alleen kortingen, maar ook bankaanbiedingen, op betalingen gebaseerde kortingen, gratis EMI-opties en ruilaanbiedingen op bepaalde smartphones. Klanten kunnen profiteren van deze deals om hun gewenste telefoons tegen meer betaalbare prijzen te kopen.

In de lopende Mobiles Bonanza-uitverkoop wordt de iPhone 14 aangeboden voor Rs. 68,999, lager dan de oorspronkelijke prijs van Rs. 79,900. De Realme 11 Pro 5G is beschikbaar voor Rs. 22,999, in plaats van Rs. 23,999. De Redmi Note 12 Pro 5G kan worden gekocht tegen een initiële prijs van Rs. 19,499, een daling van Rs. 24,999. Bovendien wordt de Nothing Phone 1 vermeld voor Rs. 28,999, verlaagd van de oorspronkelijke prijs van Rs. 33,999.

Maak je echter geen zorgen als je deze uitverkoop mist! Flipkart heeft verschillende aankomende verkopen waar u naar uit kunt kijken. In oktober begint de jaarlijkse Big Billion Days-uitverkoop naar verwachting op 3 oktober en kan duren tot 10 oktober. Deze uitverkoop biedt doorgaans aanzienlijke kortingen op elektronica, accessoires en tv's. Bovendien houdt Flipkart mogelijk van 20 tot 24 oktober een Big Dussehra-uitverkoop, waarbij tot 80 procent korting wordt geboden op verschillende producten.

Nu we november ingaan, zal Flipkart waarschijnlijk een Big Diwali-uitverkoop organiseren van 1 november tot 6 november, gevolgd door de Flipkart Mobile Bonanza-uitverkoop van 8 november tot 14 november, met exclusieve aanbiedingen en kortingen op smartphones. Verder is er van 18 november tot 24 november een Grand Gadgets Days-uitverkoop en van 24 november tot 28 november een Grand Home Appliances-uitverkoop. In de laatste weken van november vinden mogelijk ook de Best Of Season-uitverkoop, Grand Gadget Days-uitverkoop en Black Vrijdaguitverkoop op Flipkart.

Bereid je in december voor op de Flipkart End Of Season-uitverkoop van 7 december tot 12 december, de Big Saving Days-uitverkoop van 16 december tot 21 december, de kersteditie van de Flipkart End Of Season-uitverkoop van 22 december tot 25 december, en de Eindejaarsuitverkoop van 24 december tot 31 december. Flipkart organiseert mogelijk ook de Grand Gadgets Days-uitverkoop tijdens de laatste drie dagen van het jaar.

Tijdens deze aankomende verkopen is Flipkart van plan om samen te werken met verschillende financiële instellingen om cashback, spaarpunten en kortingen aan klanten aan te bieden, zodat ze nog meer kunnen besparen tijdens het online winkelen.

