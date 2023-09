Santa Cruz onthult lichtgewicht eMTB: de Heckler SL

Santa Cruz heeft zijn assortiment elektrische fietsen uitgebreid met de Heckler SL, een lichtgewicht eMTB aangedreven door Fazua's Ride 60-motor en een batterij van 430 Wh. Met een relatief licht systeem wordt het gewicht van de fiets binnen het lage bereik van 40 pond gehouden. Het frameontwerp is slanker vergeleken met het krachtige Heckler-model van Santa Cruz, waardoor het minder duidelijk is dat het een eMTB is.

Met gemengde wielen, een vork van 160 mm en een veerweg achter van 150 mm belooft de Heckler SL een veelzijdige en capabele fiets te worden. Santa Cruz beweert dat het "geweldig is om snel te ontsnappen en het meeste uit een rit te halen." De fiets is verkrijgbaar in verschillende maten, van S tot XXL, waardoor een goede pasvorm is gegarandeerd voor rijders van verschillende lengtes.

De Heckler SL beschikt over een carbonframe, met opties voor frames op C- of CC-niveau. De CC frames zijn lichter door het gebruik van een andere soort carbon. Het display van de Fazua Ride 60-motor is geïntegreerd in de bovenbuis en geeft informatie over de rijmodus en het batterijniveau. De controller van de motor bevindt zich aan de linkerkant van het stuur.

Qua geometrie biedt de Heckler SL een reeks bereiknummers en balhoofdhoeken, afhankelijk van de grootte en positie van de flip-chip aan de achterkant van de schokbreker. De lengte van de liggende achtervork varieert per maat om het evenwicht te behouden. De fiets is uitgerust met een full-size bidonhouder in de voorste driehoek.

De Heckler SL is verkrijgbaar in verschillende bouwpakketten, met prijzen variërend van $ 7,299 tot $ 12,999 USD. De fiets is voorzien van een Maxxis DHF / DHR II bandencombinatie voor goede tractie. Sommige rijders geven echter de voorkeur aan een band met een harder karkas voor meer ondersteuning en minder kans op lekke banden.

Qua rij-indrukken biedt de Heckler SL een soepele en stille klimervaring, vooral in lagere motormodi. De fiets levert indrukwekkende grip en stabiliteit tijdens afdalingen, terwijl hij goede springeigenschappen behoudt. Vergeleken met de Specialized Levo SL heeft de Heckler SL een meer bergafwaarts georiënteerd gevoel.

Een mogelijk nadeel is de ringcontroller van het Ride 60-systeem, die goedkoop aanvoelt en meerdere keren moet worden ingedrukt om van modus te wisselen. De fiets biedt echter drie rijmodi: Breeze, River en Rocket, die tegemoetkomen aan verschillende rijvoorkeuren.

Samenvattend is de Heckler SL van Santa Cruz een lichtgewicht eMTB die veelzijdigheid en prestaties biedt op verschillende terreinen. Door het strakke design valt het misschien niet meteen op dat het om een ​​eMTB gaat. Rijders kunnen een capabele klimervaring, indrukwekkende tractie en stabiliteit tijdens afdalingen en een bergafwaarts georiënteerd gevoel verwachten.