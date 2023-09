First Advantage neemt leverancier van biometrietechnologie Infinite ID over

First Advantage, een aanbieder van diensten voor screening en verificatie van de arbeidsachtergrond, heeft de overname aangekondigd van de leverancier van biometrietechnologie, Infinite ID, voor $ 41 miljoen in contanten. De overname heeft tot doel het netwerk- en identiteitsverificatieaanbod van First Advantage voor zijn Amerikaanse klanten uit te breiden.

Infinite ID, met hoofdkantoor in Hicksville, New York, is een portefeuillebedrijf van de particuliere investeringsmaatschappij Enlightenment Capital. Er wordt verwacht dat het bedrijf een jaaromzet van ruim 10 miljoen dollar zal genereren. De biometrische technologieleverancier biedt identificatie- en authenticatiehulpmiddelen voor verschillende sectoren, waaronder defensie en inlichtingen, nationale veiligheid, wetshandhaving, grensbeveiliging, rampenbestrijding en noodbeheer, en bedrijfsveiligheid.

CEO van First Advantage, Scott Staples, verklaarde dat de software van Infinite ID een aanvulling vormt op het bestaande RightID- en Digital Identity Services-aanbod van het bedrijf. Deze overname wordt gezien als een belangrijke stap in de richting van uitbreiding van de productportfolio en kernactiviteiten van First Advantage.

Met deze overname wil First Advantage zijn capaciteiten vergroten in het leveren van geavanceerde biometrische technologieoplossingen om werkgevers te helpen risico's te verminderen en naleving te handhaven. Biometrische authenticatie biedt een hoog beveiligingsniveau door gebruik te maken van unieke fysieke of gedragskenmerken, zoals vingerafdrukken, gezichtsherkenning of irisscanning, om de identiteit van een individu te verifiëren.

Bronnen: First Advantage, Infinite ID

Bericht navigatie