Zo schat u de inruilwaarde van uw huidige iPhone vóór de lancering van de nieuwe iPhone

Nu het langverwachte evenement van Apple voor de deur staat, overwegen veel mensen wellicht de aanschaf van de nieuwe iPhones die zullen worden aangekondigd. Het kan echter zijn dat niet iedereen genoeg geld bij de hand heeft om ze bij de lancering te kopen. Het goede nieuws is dat er een manier is om deze financiële last te verlichten – door je huidige iPhone in te ruilen.

Om de geschatte inruilwaarde van uw iPhone te bepalen, kunt u de officiële inruilwebsite van Apple bezoeken. Ze bieden een uitgebreide lijst met inruilwaarden voor hun apparaten, waaronder iPhones, Apple Watches en andere producten. Zo krijgt u een idee van hoeveel u kunt verwachten als u uw huidige apparaat inruilt voor een nieuw apparaat.

Volgens de huidige inruilwaardelijst op de website van Apple kan de iPhone 13 Pro Max bijvoorbeeld tot $640 opleveren, terwijl de iPhone 7 een inruilwaarde van $40 heeft. Houd er rekening mee dat deze waarden schattingen zijn en kunnen variëren afhankelijk van de staat van uw apparaat.

Het is belangrijk op te merken dat de inruilwaarden voor de komende iPhone 14-modellen nog niet in de lijst zijn opgenomen. Als u dus van plan bent uw apparaat in te ruilen voor het nieuwste model, moet u mogelijk wachten totdat deze waarden op de website zijn bijgewerkt.

Als u de geschatte inruilwaarde van uw huidige iPhone kent, kunt u uw budget beter plannen en een weloverwogen beslissing nemen over het al dan niet upgraden naar de nieuwe iPhone. Gezien de hoge kosten van smartphones tegenwoordig, kan elke besparing die u kunt behalen door uw oude apparaat in te ruilen nuttig zijn.

Concluderend: als u overweegt een van de nieuwe iPhones te kopen, maar zich zorgen maakt over de kosten, is het een goed idee om de inruilwaarde van uw huidige iPhone te schatten. De officiële inruilwebsite van Apple biedt een handige manier om dit te doen, waardoor u een idee krijgt van hoeveel u kunt verwachten als u uw apparaat inruilt voor een nieuwer model. Dit kan u helpen bij het plannen van uw budget en mogelijk geld besparen op uw nieuwe iPhone-aankoop.

