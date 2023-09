De evolutie van de iPhone: een terugblik op iconische modellen

Nu de lancering van de iPhone 15-serie voor de deur staat, laten we even stilstaan ​​bij de evolutie van Apple's vlaggenschip-smartphone. Sinds de introductie van de originele iPhone in 2007 heeft Apple er consequent naar gestreefd een betere gebruikerservaring te bieden dan zijn concurrenten. Hoewel het bedrijf misschien niet altijd de eerste is die bepaalde functies op de markt brengt, geeft het er wel prioriteit aan om het goed te doen.

De originele iPhone uit 2007 bracht een revolutie teweeg in de smartphone-industrie door de stylus weg te gooien en een met de vingers te bedienen gebruikersinterface te introduceren. De iPhone 3G in 2008 bracht snellere connectiviteit en de introductie van de App Store. De iPhone 4 uit 2010 had een dunner ontwerp, een camera aan de voorzijde en de introductie van FaceTime.

In 2016 bracht Apple de iPhone SE uit, een terugkeer naar het iPhone 4-ontwerp dat aantrekkelijk was voor mensen die op zoek waren naar een apparaat dat handiger in zakformaat of een goedkopere optie was. De iPhone 7 en 7 Plus introduceerden in 2016 waterbestendigheid en de controversiële verwijdering van de koptelefoonaansluiting. De iPhone X luidde in 2017 het tijdperk van het all-screen design en Face ID in.

De iPhone 12-serie introduceerde in 2020 de iPhone 12 mini, die vlaggenschipmogelijkheden biedt in een kleinere vormfactor. Opvallende kenmerken waren onder meer MagSafe, verhoogde optische zoom en een verbeterde nachtmodus voor fotografen en videografen.

Vooruitkijkend zijn de geruchten over de iPhone 14-serie in 2022 onder meer Emergency SOS via satelliet, een nieuwe 48 MP camerasensor, de introductie van Dynamic Island en een display dat altijd aan staat.

Iedereen heeft zijn favoriete iPhone-modellen, en voor mij neemt de originele iPhone SE, met zijn zakformaat en platte ontwerp, een speciale plaats in. De iPhone X was een monumentale stap voorwaarts, en de nachtmodus en de RAW-fotografiemogelijkheden van de iPhone 12 waren gamechangers.

Wat zijn je favoriete iPhone-modellen? Breng uw stem uit in de poll en deel uw redenen in de reacties hieronder.

Bron: CNN