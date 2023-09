De Apple Watch Series 9: verbeterde prestaties en verbeterde Vind mijn nauwkeurigheid

De nieuw aangekondigde Apple Watch Series 9 introduceert verschillende spannende updates die de gebruikerservaring zullen verbeteren. Hoewel er geen zichtbaar herontwerp van de hardware of nieuwe gezondheidssensoren is, beschikt de Series 9 over een bijgewerkte ultrabreedbandprocessor. Deze processorupdate, bekend als de S9, is de eerste echte prestatieverbetering in drie jaar en zorgt voor een aanzienlijke snelheidsverhoging en verbeterde responsiviteit vergeleken met eerdere modellen.

Naast verbeterde prestaties beschikt de Apple Watch Series 9 over een hogere helderheid, tot 2000 nits voor betere zichtbaarheid bij helder daglicht en tot 1 nit bij gedimd licht. Een opmerkelijke verbetering is de verwerking op het apparaat van Siri-spraakopdrachten, wat resulteert in snellere responstijden. Gebruikers kunnen Siri nu vragen naar hun slaappatroon, hartslag, activiteitsniveau en zelfs gezondheidsgegevens zoals gewicht of medicatie-inname registreren met alleen hun stem. Siri-gezondheidsvragen worden later dit jaar uitgebreid naar meer talen.

Apple heeft ook een nieuwe manier geïntroduceerd om opdrachten te geven met de Double Tap-functie. Gebruikers kunnen eenvoudig twee keer met hun vinger en duim tegen elkaar tikken om oproepen te beantwoorden, timers te stoppen en andere snelle acties uit te voeren. Deze functie zal volgende maand beschikbaar zijn.

Ondanks de verhoogde helderheid en verbeterde functies behoudt de Apple Watch Series 9 een batterijduur van 18 uur voor de hele dag. De 9e serie is vanaf vandaag beschikbaar voor pre-order, met verzending op 22 september 2023. De vanafprijs voor de Apple Watch Series 9 is $ 399.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in aanpassingsmogelijkheden: nieuwe Hermes- en Nike-bandjes voor de Apple Watch kunnen vandaag ook worden besteld en zullen op 22 september in de winkels verkrijgbaar zijn. De aluminium modellen van de Series 9 zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder starlight, middernacht, zilver, (PRODUCT)RED en roze, terwijl de roestvrijstalen editie verkrijgbaar is in goud, zilver en grafiet. De Hermes-editie biedt roestvrijstalen opties in zilver of spacezwart.

Over het geheel genomen brengt de Apple Watch Series 9 een langverwachte prestatieverbetering en verbeterde functionaliteit naar de populaire smartwatch-lijn. Met zijn bijgewerkte processor, verbeterde Siri-mogelijkheden en nieuwe functies zoals Double Tap voor snelle acties belooft de Series 9 een verbeterde gebruikerservaring te bieden.

