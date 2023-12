Kwantumonzekerheidsprincipe opnieuw gedefinieerd door Japanse onderzoekers

Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Kyushu Universiteit en de Universiteit voor Elektrocommunicatie in Japan heeft het onzekerheidsprincipe in de kwantumfysica opnieuw gedefinieerd. Het onzekerheidsprincipe, voor het eerst geformuleerd door Werner Heisenberg in de jaren twintig, stelt dat er een grens is aan hoe precies de locatie en het momentum van een kwantumsysteem kunnen worden gemeten.

De onderzoekers hebben het eerdere begrip van het onzekerheidsprincipe uitgebreid door aan te tonen dat het ook van toepassing is op waarneembare grootheden die continu of onbegrensd zijn, zoals positie. Het traditionele onzekerheidsprincipe stelde dat hoewel je de positie en het momentum van een kwantumobject niet met willekeurige precisie kunt meten, het toch mogelijk was om de positie zelf nauwkeurig te meten. Uit het nieuwe onderzoek blijkt echter dat zelfs de positie niet nauwkeurig kan worden gemeten bij gebruik van natuurlijke metingen die voldoen aan het behoud van momentum.

De studie bouwt voort op de stelling van Wigner-Araki-Yanase (WAY), een verfijning van het onzekerheidsprincipe, door de toepasbaarheid ervan op continue en onbegrensde variabelen aan te tonen. De WAY-stelling was voorheen alleen van toepassing op grootheden zoals de spin van een deeltje, die alleen discrete en begrensde waarden kunnen aannemen.

De onderzoekers benadrukken dat hun bevindingen significant zijn omdat ze een definitief antwoord bieden op een al lang bestaand probleem in de kwantumfysica. Hun werk draagt ​​bij aan een dieper begrip van de inherente beperkingen en fundamentele principes van de kwantummechanica.

Hoewel de technische aspecten van het onderzoek complex kunnen zijn, zijn de implicaties verreikend. Het opnieuw gedefinieerde onzekerheidsprincipe heeft implicaties voor verschillende gebieden van de kwantumfysica en kan mogelijk toekomstige experimenten en metingen in het veld beïnvloeden.

Over het geheel genomen benadrukt deze studie de voortdurende vooruitgang in ons begrip van de kwantumfysica en het belang van het voortdurend opnieuw evalueren en verfijnen van al lang bestaande principes. Naarmate de technologie en wetenschappelijke kennis vorderen, blijven onderzoekers de grenzen van ons begrip van de kwantumwereld verleggen.