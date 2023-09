Huawei lanceert nieuwe Mate 60-serie: een potentiële rivaal van Apple

Een nieuwe serie smartphones gelanceerd door Huawei Technologies heeft wereldwijde aandacht getrokken vanwege de technologie die het bevat, wat erop duidt dat het bedrijf de Amerikaanse sancties heeft overwonnen en een grote rivaal van Apple zou kunnen worden. De onlangs uitgebrachte Mate 60 en Mate 60 Pro hebben, samen met de nieuw gelanceerde Mate X5 en Mate 60 Pro+, interesse gewekt in 's werelds grootste smartphonemarkt, China.

Een van de belangrijkste kenmerken van de Mate 60-serie is de mogelijkheid om satellietcommunicatie te ondersteunen, waardoor gebruikers kunnen bellen en berichten kunnen verzenden, zelfs in gebieden zonder mobiele signalen of internetverbinding, zoals in de bergen of op zee. Hoewel de specifieke details van de chips die in deze smartphones worden gebruikt niet zijn bekendgemaakt, heeft analysebureau TechInsights de aanwezigheid van de nieuwe Kirin 9000s-chip geïdentificeerd, vervaardigd door Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) in China. Snelheidstests uitgevoerd door Chinese kopers hebben aangetoond dat de Mate 60 Pro downloadsnelheden kan halen die die van de beste 5G-telefoons overtreffen.

De leveranciers van de Mate 60-serie zijn niet officieel genoemd door Huawei, maar TechInsights heeft het Zuid-Koreaanse SK Hynix geïdentificeerd als de bron van de DRAM- en NAND-componenten die in de telefoons worden gebruikt. SK Hynix heeft verklaard dat het deze zaak onderzoekt, omdat het geen zaken meer doet met Huawei sinds de Verenigde Staten het bedrijf in 2019 beperkingen oplegden. De Mate 60 Pro bevat meer in China gemaakte chipcomponenten vergeleken met eerdere modellen.

Het marktaandeel van Huawei, ooit de grootste smartphonefabrikant ter wereld, is gestaag gedaald als gevolg van de beperkingen van de Amerikaanse overheid op de toegang tot chipproductietools die nodig zijn voor de productie van geavanceerde handsetmodellen. Hierdoor had het bedrijf slechts een beperkte beschikbaarheid van 5G-modellen die gebruik maakten van opgeslagen chips. In China is het marktaandeel van Huawei gedaald tot 11% in 2021, vergeleken met 27% in het voorgaande jaar. Apple werd als gevolg van de beperkingen de grootste fabrikant van premium smartphones in China, waarbij zijn marktaandeel in dezelfde periode steeg van 11% naar 19%.

Analisten suggereren dat de release van de Mate 60-serie de heropleving van Huawei als serieuze concurrent van Apple zou kunnen markeren, profiterend van het patriottische enthousiasme van Chinese consumenten. De lancering van deze nieuwe serie wordt in de Chinese media en online breed gevierd als een symbolische aanval op de Verenigde Staten, te midden van toenemende spanningen tussen beide landen. Ming-Chi Kuo, analist bij TF International Securities, verwacht dat de Mate 60 Pro in de tweede helft van dit jaar tussen de 5.5 en 6 miljoen exemplaren zal verzenden, wat een stijging van 20% betekent ten opzichte van de aanvankelijk geplande volumes. Bovendien kunnen de cumulatieve leveringen van de Mate 60 Pro binnen twaalf maanden na de lancering minstens 12 miljoen stuks bedragen.

Bronnen:

– Yelin Mo en Brenda Goh, Reuters