Volgens een vooraanstaande Chinese academicus zullen digitale valuta helpen bij de de-dollarisering van China en zijn bondgenoten. Huang Qicai, adjunct-directeur van de Fujian Academie voor Sociale Wetenschappen, verwoordde dit standpunt in een opiniestuk voor Guangming Daily. Huang verklaarde dat het proces van de-dollarisering al in verschillende landen is begonnen en zal leiden tot de multipolarisatie van de wereldmunt, aangezien landen ernaar streven afstand te nemen van de USD.

Huang gelooft dat digitale fiat, zoals de Chinese digitale yuan, een rol zal spelen in dit langetermijnproces. Hij suggereert dat internationale digitale valuta het potentieel hebben om te innoveren en bij te dragen aan de de-dollarisering. Naarmate de toepassingen van digitale valuta zich verder ontwikkelen, stelt Huang de mogelijkheid voor dat een supersoevereine ‘wereldvaluta’ opkomt en het centrum wordt van het internationale monetaire bestuurssysteem. Hoewel Huang niet expliciet stelt dat de Chinese digitale yuan deze rol moet vervullen, noemt hij in zijn artikel wel het BRICS-betalingsplatform, BRICS Pay.

BRICS Pay is een opkomend gedecentraliseerd digitaal betalingsplatform. Huang wijst erop dat als interoperabiliteitsproblemen kunnen worden opgelost, de digitale valuta’s van de centrale banken (CBDC’s) kunnen worden geïntegreerd met BRICS Pay. Met name China, Rusland en Brazilië hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt met hun respectieve digitale valutaprojecten. Huang bevestigt dat CBDC’s inderdaad kunnen bijdragen aan de de-dollarisering via bilaterale of multilaterale grensoverschrijdende transacties, gefaciliteerd door digitale valutabrugprojecten.

Een ander cruciaal aspect dat Huang benadrukt is de noodzaak om de dominantie van het SWIFT-bankberichtensysteem, dat wordt gecontroleerd door de Verenigde Staten, te doorbreken. Hij beweert dat het voor Chinese bondgenoten noodzakelijk is om de de-dollarisering op belangrijke gebieden als energie en grondstoffen krachtig te bevorderen. Huang suggereert dat valutaswaps en schikkingen met grondstoffenproducerende landen, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale valuta en de yuan, de band tussen olie en de Amerikaanse dollar geleidelijk verzwakken.

Concluderend kunnen we stellen dat digitale valuta, met name de Chinese digitale yuan, het potentieel hebben om te helpen bij het de-dollariseringsproces. Door het gebruik van digitale fiats te bevorderen en interoperabiliteitsproblemen aan te pakken, kunnen landen als China en zijn bondgenoten hun afhankelijkheid van de USD verminderen en de multipolarisatie van de wereldmunt bevorderen.

