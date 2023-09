‘Exadelic’, een sciencefictionroman van Jon Evans, voormalig TC-medewerker, legt de essentie vast van het tech-ecosysteem met zijn Bay Area-setting en referentierijke verhaal. Hoewel het boek vergelijkingen trekt met ‘Ready Player One’, wil het zijn beperkingen overstijgen door bredere thema’s en verhaallijnen aan te pakken.

In ‘Exadelic’ worden lezers ondergedompeld in een AI-gedreven deep-tech-samenzwering die het lot van de planeet in handen heeft. De plot evolueert van een potboiler-techthriller, die een tech-manager volgt die het doelwit is van een malafide AI, naar een kronkelig verhaal dat geworteld is in de huidige technologische en ethische tijdsgeest. Het boek onderzoekt thema's als uit de hand gelopen AI, gewetenloze durfkapitalisten en de aard van de werkelijkheid, die allemaal weerklank vinden in de berichtgeving van TechCrunch.

Het verhaal neemt onverwachte wendingen en laat de verbeeldingskracht en slimme vertelkunst van de auteur zien. Hoewel de roman kan worden genoten als een spannende strandlectuur, leunt hij sterk op de hoogtijdagen van de Bay Area-technologie, wat de bredere aantrekkingskracht ervan zou kunnen beperken. Evans put uit zijn uitgebreide kennis van de startup-, technologie- en investeringswereld, evenals van het San Francisco van begin jaren 2000, en spreekt lezers aan die bekend zijn met deze onderwerpen.

De roman worstelt echter met het solipsisme van het extrapoleren van een uitgebreid verhaal vanuit één enkel moment en perspectief. Vergelijkbaar met sciencefictionboeken uit de jaren zestig die een toekomst voor ogen hadden op basis van verouderde technologie, lijkt ‘Exadelic’ geworteld in het heden, zonder een visionaire kijk. Terwijl sommige lezers de nostalgie omarmen en plezier beleven aan de originele combinatie van concepten van het boek, herkennen anderen misschien de beperkingen.

Over het geheel genomen biedt ‘Exadelic’ een leuke en tot nadenken stemmende rit door een wereld gedreven door technologie en intriges. Hoewel het misschien niet de grenzen van het genre verlegt, vangt het de essentie van de technologiescene van Bay Area en boeit het lezers met zijn spannende plot en slimme verwijzingen.

