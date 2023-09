De invloed van sociale media op de lengte van popmuziek

De muziekindustrie heeft de afgelopen jaren grote veranderingen ondergaan, mede onder invloed van sociale mediaplatforms als TikTok. Nathan Hubbard, voormalig muziekmanager, deelde zijn mening over het album ‘GUTS’ van Olivia Rodrigo en stelde dat de looptijd van 39 minuten het resultaat is van de ‘voortdurende TikTokisering van dit muziektijdperk’. Hoewel sociale media ongetwijfeld invloed hebben gehad op het format van popmuziek, is dit fenomeen niet exclusief voor TikTok.

Door de geschiedenis heen is de muziekindustrie geëvolueerd naast de vooruitgang op het gebied van audio-opname- en uitzendtechnologieën. Pop-singles die op vinyl werden uitgebracht, werden beperkt door de fysieke beperkingen van het medium en de behoefte aan hoorspel. Songwriting moest de aandacht trekken tussen de commercials door, wat leidde tot kortere, pakkende deuntjes. Vinylplaten konden maximaal 22 minuten audio per kant bevatten, wat de volgorde van vroege popalbums beïnvloedde.

Albums als “Born To Run” van Bruce Springsteen en “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” klokte in ongeveer 39 minuten, vergelijkbaar met Olivia Rodrigo's “GUTS.” Deze duur was het gevolg van de beperkingen van vinylplaten, die ongeveer 20 minuten per kant konden bevatten. Zelfs in het streamingtijdperk, waar fysieke beperkingen niet langer gelden, wordt de traditie van ongeveer 39 minuten voor een albumlengte voortgezet.

Moderne popsterren, waaronder Olivia Rodrigo, houden zich nog steeds aan de gevestigde normen van de industrie en integreren tegelijkertijd nieuwe trends. Het streamingtijdperk moedigt kortere, hook-driven singles aan, maar de invloed van praktijken uit het verleden blijft bestaan. Rodrigo's album volgt het couplet-refrein-couplet-refrein-bridge-refrein, een formule die al tientallen jaren gangbaar is. De duur van 39 minuten is geen direct gevolg van TikTok, maar eerder een voortzetting van industriële tradities.

Hoewel sociale media een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van het muzieklandschap, is het van cruciaal belang om de bredere historische context te erkennen die de albumlengte heeft beïnvloed. De looptijd van 39 minuten vertegenwoordigt een balans tussen commerciële behoeften, fysieke beperkingen en de verwachtingen van luisteraars van popmuziek. De industrie blijft een complex ecosysteem waarin een diep begrip van de nuances ervan essentieel is voor nauwkeurige analyse.

Bronnen:

– [bronartikel]

– Er zijn geen URL’s opgegeven voor de bronnen.