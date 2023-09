Apple onthult iPhone 15, nieuwe Apple Watch en AirPods tijdens Product Event

By

Apple Inc. heeft zijn meest verwachte productevenement van het jaar aangekondigd, waar het de iPhone 15, nieuwe Apple Watch-modellen en de nieuwste AirPods zal introduceren. Het evenement, genaamd 'Wonderlust', vindt plaats op 12 september op het hoofdkantoor van Apple in Cupertino, Californië.

Het hoogtepunt van het evenement zal de iPhone 15 Pro-lijn zijn, die aanzienlijke updates en verbeteringen zal bevatten. Daarnaast zal Apple ook de komende software-updates bespreken, waaronder iOS 17, iPadOS 17 en watchOS 10.

De iPhone, Apple Watch en AirPods zijn de kernproducten in het ecosysteem van Apple en dragen bij aan ongeveer 60% van de totale omzet van het bedrijf. Apple hoopt dat de lancering van de iPhone 15 het bedrijf zal helpen herstellen van een verkoopdaling en klanten zal aantrekken om hun apparaten te upgraden.

Een opmerkelijke verandering in de iPhone-release van dit jaar is de overstap naar de USB-C-standaard voor opladen en gegevensoverdracht, wat de prestaties kan verbeteren maar consumenten mogelijk van streek kan maken. Dit zal de tweede keer zijn dat Apple de poort van de iPhone wijzigt; de vorige overstap vond plaats in 2012.

De iPhone 15 zal verkrijgbaar zijn in vier modellen: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro en 15 Pro Max. De basismodellen zullen aluminium zijkanten en een glazen achterkant hebben, terwijl de high-end Pro-modellen een nieuw ontwerp zullen hebben met titanium zijkanten, een geborstelde look en een matglazen achterkant. De pro-modellen zullen ook dunnere randen hebben, dankzij een nieuw productieproces genaamd LIPO.

De Pro-modellen worden geleverd met een snellere A17-chip, gebouwd op een nieuw productieproces van 3 nanometer, wat betere prestaties en batterijduur oplevert. Bovendien zullen de Pro-modellen aanzienlijke camera-upgrades krijgen, waaronder verbeterde telefoto- en ultrabrede lenzen, evenals een bijgewerkt telefotosysteem met hardwarezoommogelijkheden.

Alle nieuwe iPhones zullen beschikken over de “U2” ultrabreedbandhalfgeleider voor verbeterde locatiemogelijkheden. Ze zullen ook overstappen van Lightning naar USB-C voor opladen en gegevensoverdracht, met hogere overdrachtssnelheden exclusief voor de Pro-modellen.

Tijdens het evenement onthult Apple ook de Apple Watch Series 9 in de huidige maten 41 mm en 45 mm. Er wordt verwacht dat het bedrijf ook de tweede generatie Ultra zal uitbrengen, hoewel details over dit model schaars zijn.

Over het geheel genomen wordt er lang uitgekeken naar het productevenement van Apple, aangezien het bedrijf consumenten wil aantrekken met de nieuwste iPhone-modellen, software-updates en Apple Watch-verbeteringen. Het evenement zal ook inzicht geven in de strategie van Apple om uitdagingen op de markt te overwinnen, waaronder de terugval van de verkopen en de zorgen in China.

Bron: Bloomberg