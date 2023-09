De Europese Commissie wijst zes bedrijven aan als poortwachters onder de Digital Markets Act

By

Op 6 september 2023 maakte de Europese Commissie bekend dat zij Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta en Microsoft heeft aangewezen als poortwachters op grond van artikel 3 van de Digital Markets Act (DMA). Deze bedrijven bieden 22 kernplatformdiensten, waaronder sociale netwerken, internetbrowsers, besturingssystemen en mobiele app-winkels.

Het aanwijzen van deze bedrijven als poortwachters is een belangrijke stap in de richting van de praktische implementatie van de DMA. De Europese Commissie heeft een nieuwe reeks eisen geïntroduceerd die gericht zijn op het waarborgen van een eerlijke en open digitale markt in de Europese Unie.

Enkele van de belangrijkste vereisten waaraan de aangewezen poortwachters moeten voldoen, zijn onder meer:

Eindgebruikers toestaan ​​apps en appstores van derden te installeren die het besturingssysteem van de poortwachter gebruiken of ermee samenwerken. Maakt het eenvoudig om u af te melden voor de kernplatformdiensten van de poortwachter. Bedrijven die adverteren op een poortwachtersplatform voorzien van toegang tot prestatiemeetinstrumenten en informatie voor onafhankelijke verificatie van hun advertenties. Het verbieden van het gebruik van de gegevens van een zakelijke gebruiker als de poortwachter op zijn eigen platform met de zakelijke gebruiker concurreert. Het verbieden van de voorkeursrangschikking van de eigen producten of diensten van de poortwachter boven die van derde partijen die op het platform worden gehost. Het verbieden van het volgen van eindgebruikers buiten de kernplatformdienst van de poortwachter voor gerichte reclame zonder de juiste toestemming te verkrijgen.

Daarnaast zijn poortwachters verplicht om binnen zes maanden na hun aanwijzing een gedetailleerd nalevingsrapport in te dienen, waarin de maatregelen worden beschreven die zij hebben geïmplementeerd om aan de DMA te voldoen.

De DMA heeft tot doel de concurrentie en eerlijkheid op de digitale markt te vergroten door de marktmacht van grote online platforms aan te pakken. Het streeft ernaar een gelijk speelveld te creëren voor alle bedrijven en de rechten en belangen van consumenten te beschermen.

Bronnen:

– Officiële tekst van de DMA

– Persbericht van de Europese Commissie