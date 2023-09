Beleggers maken zich zorgen over de Chinese beperkingen op iPhones en de heropleving van de dollar

Beleggers kijken reikhalzend uit naar het einde van de week, omdat de zorgen over de beperkingen van China op iPhones en de recente stijging van de dollar de markten hebben overschaduwd. Apple heeft een aanzienlijke daling van de marktkapitalisatie ervaren, tot een bedrag van $200 miljard, als gevolg van berichten dat China het gebruik van iPhones door staatswerknemers beperkt. Dit nieuws heeft niet alleen Apple getroffen, maar ook de bredere Amerikaanse technologiesector en grote Apple-leveranciers in Azië. China is een cruciale markt voor Apple en eventuele beperkingen in het land kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor het bedrijf en zijn leveranciers.

Het Chinese Huawei Technologies is daarentegen begonnen met de voorverkoop van zijn nieuwste smartphone, de Mate 60 Pro+, die wereldwijd de aandacht heeft getrokken vanwege zijn succes bij het overwinnen van Amerikaanse sancties. Deze contrasterende ontwikkelingen in de technologiesector benadrukken de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de markt.

Een andere factor die de marktdynamiek beïnvloedt, is de stijging van de Amerikaanse rente, die heeft geleid tot de recente dominantie van de dollar. Handelaren zijn van mening dat de hoge rentetarieven in de nabije toekomst zullen aanhouden, waardoor het voor de grote valuta een uitdaging wordt om de kracht van de dollar tegen het einde van het jaar te overwinnen. De voortdurende appreciatie van de dollar ten opzichte van een valutamand heeft er niet alleen voor gezorgd dat de lokale yuan het laagste punt in 16 jaar heeft bereikt, maar heeft ook druk uitgeoefend op de yen, wat traders ertoe aanzet waakzaam te blijven voor mogelijke interventies.

Nu de Europese markten opengaan, zetten beleggers zich schrap voor een potentieel turbulent einde van de week. De pan-Europese STOXX 600-index heeft zeven opeenvolgende dagen met verliezen geleden, wat de slechtste prestatie sinds februari 2018 betekent. Bovendien verschuift de marktfocus naar de door schulden geteisterde Franse supermarktketen Casino, omdat deze wordt uitgesloten van de Parijse aandelenindex SBF-120. een maatstaf voor grote bedrijven.

Samenvattend hebben de zorgen over de iPhone-beperkingen in China en de sterke stijging van de dollar geresulteerd in een volatiel marktklimaat. De daling van de marktkapitalisatie van Apple, de succesvolle smartphone-uitgave van Huawei en de overweldigende prestaties van de dollar dienen als waarschuwende herinnering voor beleggers aan de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de wereldmarkt.

Definities:

– Marktkapitalisatie: de totale waarde van de uitstaande aandelen van een bedrijf.

– Forexstrategen: experts die valutabewegingen op de valutamarkt analyseren en voorspellen.

– Onshore yuan: de Chinese yuan wordt verhandeld op het vasteland van China.

– Yen: de munteenheid van Japan.

– Pan-Europese STOXX 600-index: een index die de prestaties van grote Europese aandelen vertegenwoordigt.

– Aandelenindex SBF-120: een benchmarkindex van de aandelenmarkt van Parijs, die de prestaties van 120 grote bedrijven vertegenwoordigt.

Bron: Ankur Banerjee (Reuters)