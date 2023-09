EU-waakhonden vragen om feedback over het voorstel van Microsoft voor de overname van Activision Blizzard

De toezichthouders van de Europese Unie vragen om input over de herziene plannen van Microsoft om goedkeuring van de Britse toezichthouder te verkrijgen voor de overname van Activision Blizzard ter waarde van 69 miljard dollar. De Europese Commissie, die de deal in mei al groen licht gaf, vraagt ​​om feedback van gamingbedrijven om te bepalen of het laatste voorstel van Microsoft aan de Britse Competition and Markets Authority concurrentiebevorderend zou zijn.

Bronnen die bekend zijn met de zaak melden dat de voorgestelde oplossing voor Groot-Brittannië erop gericht is de CMA ervan te overtuigen haar aanvankelijke veto over de transactie ongedaan te maken. Volgens het nieuwe voorstel zou Ubisoft Entertainment SA de rechten krijgen om Activision-games te distribueren. Deze remedie zou wereldwijd van toepassing zijn, behalve in de Europese Economische Ruimte.

De Europese Commissie heeft haar belangstelling getoond om de ontwikkelingen in Groot-Brittannië nauwlettend te volgen en hun potentiële impact op de EU-zaak te evalueren. Microsoft heeft echter nog niet gereageerd op deze laatste ontwikkelingen.

De CMA zal naar verwachting op 18 oktober een besluit nemen over de overname. EU-waakhonden houden de situatie nauwlettend in de gaten, en aanvullende feedback van gamingbedrijven zal een cruciale rol spelen bij het bepalen van de weg voorwaarts voor de overname van Activision Blizzard door Microsoft.

Dit artikel is gebaseerd op informatie afkomstig van Bloomberg.