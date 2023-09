Ethiopië gaat digitale identiteit integreren met de gezondheidszorgsector

By

Het Ethiopische ministerie van Volksgezondheid en het Nationale Identiteitsprogramma hebben hun krachten gebundeld om de digitale ID van Fayda te integreren in de gezondheidszorgsector van het land. Deze samenwerking, bekend als de ‘Digital ID for Health’, heeft tot doel te dienen als patiëntenregister en verschillende gezondheidszorginitiatieven te ondersteunen, waaronder nationale ziektekostenverzekeringen, licenties voor werknemers en professionals, en het delen van gezondheidsdossiers.

Het partnerschap tussen het Nationale Identiteitsprogramma en het Ministerie van Volksgezondheid heeft tot doel transacties te vereenvoudigen en frauduleuze claims te verminderen door middel van veilige, realtime identiteitsverificatie. Hoewel de aankondiging geen specifieke details geeft over hoe identiteitsverificatie en authenticatie zal worden uitgevoerd, zal er waarschijnlijk gebruik worden gemaakt van biometrische gegevens die zijn vastgelegd tijdens het inschrijvingsproces voor Fayda.

Sinds 2019 werkt Simprints samen met de Ethiopische overheid aan de ontwikkeling van een biometrisch digitaal ID-systeem dat patiënten koppelt aan hun digitale gezondheidsdossiers. Om dit project verder te bevorderen heeft Simprints onlangs een aanbesteding uitgeschreven om een ​​consultant te zoeken die de volgende stappen zal helpen definiëren.

Verwacht wordt dat de integratie van Fayda in de gezondheidszorgsector ook de administratie en verificatie van legitimatie zal verbeteren, de transparantie zal bevorderen en professionele normen zal afdwingen. De regering verwacht dat deze integratie zal leiden tot een vermindering van de wachttijden voor registratie en een betere dienstverlening in de gezondheidszorg.

Een van de doelstellingen van het Nationale Identiteitsprogramma van Ethiopië is om Fayda te integreren in verschillende ministeries, waardoor de noodzaak van herhaalde identiteitsverificaties en registraties wordt geëlimineerd. Om dit te faciliteren is Madras Security Printers geselecteerd als aanbieder voor Fayda ID-kaarten.

Over het geheel genomen biedt de integratie van digitale identiteit in de Ethiopische gezondheidszorg het potentieel om processen te stroomlijnen, de patiëntenzorg te verbeteren en het algehele gezondheidszorgsysteem te versterken.

Bronnen:

– Het Ethiopische Ministerie van Volksgezondheid en zijn Nationaal Identiteitsprogramma

– Simprints en Madras-beveiligingsprinters