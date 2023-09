Krijg een enorme korting op de Samsung Galaxy S23 Ultra met inruil

Als je op zoek bent naar een nieuwe cameratelefoon, dan is dit het perfecte moment om de Samsung Galaxy S23 Ultra te overwegen. Momenteel biedt Samsung een enorme korting op dit apparaat, met een prijsdaling van $ 980, waardoor de totale kosten dalen tot $ 399.99 ten opzichte van de oorspronkelijke prijs van $ 1,379.99.

De korting is beschikbaar via een verbeterd inruilkredietprogramma. Door uw in aanmerking komende apparaat in te ruilen, kunt u tot $ 800 aan inruiltegoed ontvangen, naast een opslagupgrade ter waarde van $ 180. Deze deal maakt de telefoon niet alleen betaalbaarder, maar biedt ook de mogelijkheid om uw apparaat te upgraden.

In onze review van de Samsung Galaxy S23 Ultra vonden we het een snel en responsief toestel met een geweldig scherm. Het opvallende kenmerk van deze telefoon is de camera, die in onze tests alle andere modellen overtrof. Als een uitzonderlijke camera voor jou prioriteit heeft, is deze telefoon zeker het overwegen waard.

De hoeveelheid inruiltegoed dat u ontvangt, is afhankelijk van de waarde van uw inruilapparaat. Uiteraard zullen nieuwere apparaten resulteren in hogere inruilwaarden. Gezien de uitstekende cameraprestaties van de Samsung Galaxy S23 Ultra kan elk apparaat dat je inruilt echter de moeite waard zijn.

Als je nog steeds sceptisch bent, kijk dan eens naar de beste beschikbare prijzen en aanbiedingen voor de Samsung Galaxy S23 Ultra. De gereduceerde prijs, in combinatie met de superieure cameramogelijkheden van dit apparaat, maakt het een aantrekkelijke keuze voor iedereen die een eersteklas cameratelefoon nodig heeft.

Bronnen:

– Samsung Galaxy S23 Ultra op Samsung.com

- Gids voor beste cameratelefoons