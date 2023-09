Enchanted Portals-release vertraagd op Switch

By

Enchanted Portals, een langverwachte 2D-platformgame geïnspireerd door Cuphead, heeft een vertraging aangekondigd in de release op de Nintendo Switch. Oorspronkelijk gepland voor lancering op 6 september, zal de game nu “een paar weken later” verschijnen naast de PS4- en Xbox One-versies van de game, aldus ontwikkelaar Xixo Games Studio op Twitter.

Hoewel de pc-versie van Enchanted Portals de releasedatum op 5 september kon halen, waren de eerste indrukken van de game niet bepaald geweldig. De Steam-gebruikersrecensies zijn momenteel 'Meest negatief', waarbij veel gebruikers controleproblemen als een van de belangrijkste problemen noemen. Er wordt gehoopt dat de vertraging in de release van de Switch-versie de ontwikkelaars de tijd zal geven die nodig is om deze problemen aan te pakken en een betere game-ervaring te bieden.

Enchanted Portals is een coöp-2D-platformgame die het verhaal volgt van twee beginnende goochelaars, Bobby en Penny, die vastzitten tussen dimensies. De game bevat pakkende muziek, charmante ouderwetse kunst en non-stop komedie, wat een grillige en snelle game-ervaring belooft. Spelers kunnen uitdagende platformfasen, spannende baasgevechten en een krachtig arsenaal aan spreuken en moves verwachten om obstakels te overwinnen en vooruitgang te boeken in het spel.

Hoewel de vertraging fans kan teleurstellen die reikhalzend uitkeken naar de release, is het een noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat de game voldoet aan de kwaliteitsnormen die spelers verwachten. Houd ons in de gaten voor verdere aankondigingen over de nieuwe releasedatum van Enchanted Portals op de Nintendo Switch.

