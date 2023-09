Gearbox Studio is naar verluidt getroffen door de herstructureringsinspanningen van Embracer Group

Volgens recente rapporten is Gearbox Studio de nieuwste studio die wordt beïnvloed door de voortdurende herstructureringsinspanningen van Embracer Group. Embracer Group had in juni een uitgebreid herstructureringsprogramma aangekondigd om te herstellen van de aanzienlijke uitgaven van de afgelopen jaren en een daling van de aandelenkoers met 40 procent na een mislukt strategisch partnerschap met Savvy Games Group.

Als onderdeel van de herstructurering werd een andere studio van Embracer, Volition Games, eind vorige maand onmiddellijk gesloten. Nu meldt Reuters dat Gearbox mogelijk de volgende studio is die door Embracer wordt losgelaten. Embracer zou samenwerken met investeringsbanken Goldman Sachs en Aream & Co om de mogelijkheid te onderzoeken om Gearbox te verkopen. Ze hebben al interesse gekregen van derden die de studio willen overnemen.

Het is vermeldenswaard dat de aandelenkoersen van Embracer na dit nieuws een positieve verschuiving hebben ondergaan. Gearbox, dat in 2021 door Embracer werd overgenomen, had gemengde resultaten met de recente gamereleases. Volgens uitgever Take-Two was de verkoop van New Tales from the Borderlands naar verluidt laag. Een andere spin-off van Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, overtrof echter de verwachtingen. CEO Randy Pitchford had eerder verklaard dat toekomstige ervaringen al in ontwikkeling waren.

Als uitgever heeft Gearbox plannen om Hyper Light Breaker en Homeworld 3 begin 2024 uit te brengen. Er kunnen zich meer ontwikkelingen voordoen met betrekking tot de herstructureringsinspanningen van Embracer Group en de toekomst van Gearbox.